Pelo menos dez menores estavam entre os 45 judeus ultraortodoxos que morreram no festival religioso, Lag Ba’Omer, ocorrido no norte de Israel, em Monte Meron, para as tradicionais celebrações em honra do rabino Shimon Bar Yochai, avança o The Guardian este sábado.

Com grande parte da população vacinada, Israel já permite eventos como o que ocorreu na sexta-feira e que juntou cerca de 100 mil pessoas. O que aconteceu já teve versões diferentes. Há quem diga que a certa altura caiu uma bancada o que levou uma série de pessoas, assustadas, a começar a fugir. Outras dizem que foi já à saída que tudo aconteceu quando um elevado número de pessoas começou a abandonar o evento, a polícia bloqueou a saída, e os participantes acabaram por concentrar-se numa passagem estreita, em forma de túnel, que tinha um declive e terminava numa série de degraus.

Segundo os relatos do que aconteceu, o piso estava demasiado escorregadio quando algumas pessoas escorregaram, caíram e as outras que seguiam atrás caíram sobre elas provocando o esmagamento entre a multidão. Pelo menos 10 crianças e adolescentes estavam entre os 45 judeus que acabaram por morrer. Segundo a lista provisória de vítimas, entre as vítimas estão quatro americanos, um canadense e um argentino. Duas famílias perderam dois filhos cada. A vítima mais jovem tinha nove anos, avança ainda o The Guardian.

Discute-se agora em Israel a formação de uma comissão oficial de inquérito para avaliar as responsabilidade dos evento, assim como as na segurança já referidas noutros anos.