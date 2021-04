Depois de um episódio que correu mundo na do jogo frente ao Arsenal, Jorge Jesus voltou a criticar o barulho que se sente na zona de entrevistas rápidas: “Manda ali aqueles miúdos calarem-se! Oh!”, disse. Depois, na conferência de imprensa, já com mais silêncio, sublinhou a boa exibição e aproveitou para deixar grandes elogios a Everton.

Está num golo, mas está noutros três passes que poderiam ter dado golo também. Este é o Everton que conheço. […] Penso que vai fazer um final de Campeonato ao nível dele.”

A vitória num campo difícil e a esperança na “segunda posição”

“Mais uma vez, cumprimos o que era mais importante, o nosso objetivo, que era somar três pontos. Fizemos por isso. Ganhámos num campo normalmente difícil e nos primeiros 35 minutos fizemos um excelente jogo e marcámos dois golos, fomos uma equipa com muita intensidade em relação à velocidade da bola e desmarcação. Entrámos no jogo muito fortes, mudámos o jogo, que era o que queríamos, e depois continuámos a ter oportunidades de golo…”, disse Jesus na análise ao jogo.

O treinador do Benfica elogiou ainda o facto de os encarnados atingirem a marca de 100 golos na temporada: “Fizemos o golo 100 na época [no total das provas oficiais] e isso também é prova da qualidade ofensiva desta equipa”.

Já sobre o clássico com o FC Porto, o técnico encarnado disse que “os jogadores, quando estão a jogar, não pensam na próxima partida”.

O treinador pode pensar através das substituições ou através de mudanças táticas. Em relação ao próximo jogo… pode determinar a nossa esperança de conquistarmos a segunda posição e estamos preparados para isso, porque o calendário assim ditou. Estou convencido de que vai ser um grande jogo”, rematou.

Já do lado do Tondela, Pako Ayestarán disse que o foco está agora na recuperação dos jogadores. O treinador espanhol afirmou que a equipa não vai precisar exaustivamente de recuperar os pontos perdidos desta noite. Para o técnico tondelense, o mais importante agora é que a equipa recupere a forma e descanse.