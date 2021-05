Jovane, o soldado conhecido que entrou para vencer a batalha (a crónica do Sporting-Nacional)

E por fim, três jogos depois, Rúben Amorim voltava ao banco do Sporting. Após três jornadas a ver as partidas da bancada, após duas vitórias e um empate, após uma boa resposta da equipa ao pior período desde o início da temporada, Rúben Amorim voltava ao banco do Sporting. E voltava sem passar uma esponja na suspensão de 15 dias, sem afirmar que nada fez e sem defender que não tem uma quota-parte de culpa no ambiente pesado que se tem vivido no futebol português esta época. Voltava, aliás, para fazer uma espécie de mea culpa.

“Cabe a todos nós melhorar o nosso comportamento. Eu, obviamente, não tenho sido o melhor dos exemplos. Cada um pode controlar o seu comportamento, eu tento fazer isso. Quando há uma expulsão, penso sempre que é a última, é para isso que trabalho. Faço esse trabalho mental, sabendo que, com a pressão do dia a dia do treinador, com a falta de público, que acho que é muito importante, existem alguns excessos. Mas também o facto de não se falar de futebol e de se falar noutras coisas dá jeito, às vezes. Dá jeito não se falar nos resultados, nos pontos de avanço, nos jogos que faltam. Às vezes pode ser uma distração para não falar no essencial. Cada um tem de olhar para si. Eu também olho, sei que não tenho sido o melhor dos exemplos. É a única coisa que posso prometer, não me sinto no direito de dar lições de moral a ninguém. Todos o fazemos, todos vivemos essa pressão, o que posso dizer é que vou dar o meu máximo para tentar melhorar e ser melhor no futuro”, explicou o treinador leonino, em declarações que foram um comentário ao seu próprio caso mas que não deixaram também de ser um comentário à suspensão de Sérgio Conceição, que só vai voltar ao banco do FC Porto na última jornada do Campeonato.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Nacional, 2-0 30.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto) Sporting: Max, Neto, Coates, Feddal, Pedro Porro (Gonzalo Plata, 73′), Daniel Bragança (Matheus Reis, 85′), João Palhinha, Nuno Mendes (Matheus Nunes, 85′), Pedro Gonçalves, Paulinho, Nuno Santos PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: André Paulo, João Mário, João Pereira, Antunes, Eduardo Quaresma, Jovane Treinador: Rúben Amorim Nacional: António Filipe, Rúben Freitas, Pedrão, Rui Correia, Júlio César, Witi, Alhassan, Azouni (Rochez, 86′), Rúben Micael (Éber Bessa, 45′), Camacho (Nuno Borges, 75′), Riascos (Dudu, 84′) Suplentes não utilizados: Riccardo, Danilovic, Koziello, Gorré, Bobál Treinador: Manuel Machado Golos: Feddal (83′), Jovane (gp, 90+2′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Alhassan (23′ e 67′), a Paulinho (31′), a Daniel Bragança (53′), a Éber Bessa (57′), a Júlio César (65′), a Rui Correia (90+1′); cartão vermelho por acumulação a Alhassan (67′)

Ora, no jogo do regresso do treinador, o Sporting recebia em Alvalade o Nacional, a lanterna vermelha da tabela e o grande favorito a descer à Segunda Liga no final da temporada. Depois das vitórias do Benfica e do FC Porto, este sábado, os leões sabiam desde logo que estavam obrigados a vencer para manter as distâncias para os principais rivais — principalmente para os dragões, que tinham ficado provisoriamente a três pontos depois de derrotarem o Famalicão no Dragão. A receção ao Nacional surgia depois de uma vitória para lá de moralizadora, em Braga, em que o Sporting venceu mesmo com um jogador a menos desde os 18 minutos e mesmo tendo passado grande parte do encontro a defender. “Mesmo com empates, a ansiedade e as dúvidas à volta da equipa, a atitude e compromisso deixam-me tranquilo”, garantia Amorim.

Ainda assim, o treinador leonino não podia contar este domingo com três jogadores que estão habitualmente nas opções iniciais: o guarda-redes Adán, que viu o quinto cartão amarelo contra o Sp. Braga; o central Gonçalo Inácio, que foi expulso na Pedreira; e o avançado Tiago Tomás, que também completou uma série de cinco amarelos na jornada anterior. Obrigado a mexer no onze, Rúben Amorim lançou Luís Maximiano na baliza, de forma natural, e colocou Neto no lugar de Inácio, repetindo o trio ofensivo que tinha sido titular em Braga, com Pote, Nuno Santos e Paulinho. A grande surpresa foi mesmo a ausência de João Mário, já que o internacional português começava no banco, provavelmente para ter algum descanso, e cedia a titularidade a Daniel Bragança. Do outro lado, Manuel Machado só trocava Pedro Mendes, que não podia jogar por estar emprestado pelos leões, por Riascos, num Nacional que tinha vencido o V. Guimarães na jornada anterior, assim encerrando uma série terrível de 10 derrotas consecutivas.

⌚️10' SCP 0-0 CDN ????????Luís Maximiano volta a jogar na Liga Portuguesa. O último jogo do guardião leonino tinha sido na Luz frente ao Benfica (D 2-1). ⏪Na temporada passada realizou 23 jogos na prova e sofreu 22 golos. pic.twitter.com/mgRWswgWFU — playmakerstats (@playmaker_PT) May 1, 2021

O Nacional acabou por surpreender o Sporting nos instantes iniciais, ao apresentar as linhas mais subidas do que aquilo que seria expectável e a ter até o primeiro lance mais perigoso, com um grande remate de Camacho de fora de área que passou a escassos centímetros da baliza de Max (5′). Os leões, contudo, conseguiram responder com duas oportunidades: um pontapé de Daniel Bragança que passou por cima (7′) e um cabeceamento de Paulinho, que ganhou as costas da defesa depois de um cruzamento de Porro e obrigou António Filipe a uma grande intervenção (12′). A partir dessa jogada com Paulinho, a equipa de Rúben Amorim acabou por conseguir assentar e empurrar o Nacional para o próprio meio-campo — ainda que os madeirenses nunca abdicassem da estratégia que tinham trazido para o continente.

O Nacional defendia numa lógica de marcação individual, totalmente homem a homem, e não permitia que os leões avançassem pelo corredor central. João Palhinha e Daniel Bragança estavam muito tapados e passavam a maior parte do tempo virados de costas para a baliza, com o Sporting a ter muitas dificuldades para sair a jogar curto e a partir do trio de centrais, preferindo lateralizar sempre. O conjunto de Manuel Machado, porém, nunca arriscava e anulava todos os lances potencialmente perigosos com faltas: terminou a primeira parte com (19!), com Paulinho a ser o principal sacrificado. Sem a possibilidade de rendilhar jogadas e sair pela faixa central e de forma apoiada, os leões apostavam na profundidade, com lançamentos longos a partir da defesa que exploravam a velocidade de Pote e Nuno Santos e os movimentos inteligentes de Paulinho, entre os defesas.

???????? 45' | Sporting 0-0 Nacional As 19 faltas do Nacional na primeira parte Júlio César e Alhassan lideram, com 4#LigaNOS #SCPCDN pic.twitter.com/jZ3BZgRRa5 — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) May 1, 2021

Pote teve uma grande oportunidade dessa forma, ao receber um passe longo na grande área para depois atirar de pé direito, mas permitiu outra defesa de António Filipe (21′). Paulinho, que fez das melhores primeiras partes desde que chegou a Alvalade, ainda colocou a bola no fundo da baliza mas o lance foi anulado por fora de jogo de Pote, no início da jogada, quando o avançado português recebeu na zona do meio-campo (35′). Já nos descontos, o Sporting teve duas ocasiões para abrir o marcador, primeiro numa oportunidade muito confusa na sequência de um lançamento lateral de Nuno Mendes em que ninguém pareceu querer rematar (45+1′) e depois com um pontapé de Paulinho que acertou em cheio no poste (45+1′). Na ida para o intervalo, ainda sem golos, os leões tinham o ascendente da partida mas estavam a ser algo retraídos pela estratégia do Nacional, cujo claro objetivo era não sofrer golos e partir daí para algo mais.

???????? INTERVALO | Sporting 0 – 0 Nacional "Leões" recolhem ao balneário com resultado que penaliza o seu desacerto na cara do golo ???? Powered by @betpt #LigaNOS #SCPCDN pic.twitter.com/JQGE2rOkYs — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) May 1, 2021

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Sporting-Nacional:]