Número de casos e de internamentos mantêm tendência decrescente

Os dois óbitos — um homem entre os 60 e os 69 anos de idade e uma mulher entre os 70 e os 79 — verificaram-se nas regiões Centro e Algarve, apesar de ter sido no Norte e em Lisboa e Vale do Tejo que se diagnosticaram mais casos. No Norte, foram diagnosticados 161 casos; em Lisboa e Vale do Tejo, 162; no Centro, 68; na Madeira, 20; no Algarve, 18; no Alentejo, 15; nos Açores, 10.

Nas últimas 24 horas, recuperaram da doença 639 pessoas, elevando para 796.477 o total de pessoas que já recuperam da infeção pelo coronavírus — ou seja, 95% do universo total de infetados desde o início da pandemia. Atualmente, há 23.494 casos de Covid-19 ativos em Portugal, o número mais baixo desde o dia 25 de setembro do ano passado.