Os atletas portugueses terminaram este sábado a participação na K1 ‘Premier League’ de karaté, que se realiza em Lisboa, e cujas finais estão agendadas para este domingo.

A equipa de kata feminina, composta por Patrícia Esparteiro, Ana Cruz e Mariana Belo, conseguiu um nono lugar na prova.

Já em termos individuais, Jorge Caeiros foi eliminado na primeira ronda na prova de kata, e Maria Clara, na prova de kumite na categoria de -68kg, também não conseguiu melhor. Já Flávia Ribeiro, na mesma categoria, conseguiu avançar para a segunda ronda.

Da parte da tarde, Felipe Reis, karateca português que integra o projeto olímpico e competiu em kumite na categoria de +84kg, perdeu na terceira eliminatória, frente ao atual campeão do mundo, o alemão Jonathan Horne.

No último combate do dia para as cores portuguesas, Ana Rita Oliveira, em kumite +68kg, foi igualmente eliminada na primeira ronda e confirmou a ausência de portugueses nas finais da prova, que termina este domingo.

A Karate 1 – Premier League decorre em Lisboa, no pavilhão Altice Arena, no Parque das Nações, reunindo os principais karatecas nacionais e mundiais, numa organização da FNKP. Na prova participam perto de 800 atletas de 86 países, representando os quatro continentes.

A competição representa uma oportunidade de preparação para o torneio de qualificação olímpico, que vai decorrer entre os dias 11 a 13 de junho, em Paris, França.