Um sismo de magnitude 6,8 graus de magnitude sacudiu este sábado o nordeste do Japão sem causar danos materiais e sem que as autoridades japonesas tenham emitido alerta de tsunami.

O sismo ocorreu às 10:27 horas locais (01h27 TMG) deste sábado e teve epicentro a uns 60 quilómetros abaixo do leito de mar frente à costa de prefeitura de Miyagi.

O terramoto alcançou essa prefeitura do nordeste do Japão com nível cinco na escala japonesa.

Noutras áreas do nordeste do Japão, incluindo as das prefeituras de Iwate e Fukushima, o sismo atingiu o nível cinco ou cinco inferior, segundo dados da Agência Meteorológica do Japão (JMA).

As autoridades de Miyagi e de Fukushima informaram de que três pessoas ficaram com ferimentos ligeiros devido ao sismo.

O terramoto provocou, porém, a interrupção de alguns troços de linhas ferroviárias, entre as quais uma de alta velocidade que atravessa o nordeste do país. Todas as linhas voltaram a funcionar dentro da normalidade cinco horas após o sismo.

O Japão assenta no designado Anel de Fogo, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, e sofre terramotos com frequência tendo as suas estruturas edificadas sido desenhadas especialmente para aguentar os terramotos.