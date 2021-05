Quem gosta de ralis tem necessariamente de sentir um arrepio na espinha sempre que se fala das épocas em que Colin McRae e o seu Subaru Impreza eram difíceis de bater no campeonato do mundo de ralis. Mas isto foi há quase 30 anos, pelo que importa ver até que ponto o modelo evoluiu, comparando-o com a versão actual do Impreza WRX STI que participa no campeonato norte-americano. O piloto Ken Block, um verdadeiro artista em conduzir mais de lado do que para a frente, com saltos e piões pelo meio, possui um exemplar do Subaru novo e do velho e comparou-os em matéria de eficiência e rapidez.

A pista escolhida para opor os dois carros de competição foi desenhada nas instalações da escola de ralis Dirt Fish, em Snoqualmie, em estradas de terra escorregadia e em bom estado. Mas se a pista era igual para ambos os Subaru, a realidade é que há grandes diferenças entre os níveis de preparação dos dois modelos.

O Impreza WRX STI do início dos anos 90, idêntico ao que Colin McRae utilizou para vencer inúmeros ralis do Mundial com as mesmas cores do tabaco 555 que aqui enverga, parece um carro do WRC, mas fica-se por aí. Na realidade, o Subaru antigo é um carro de grupo N, equipado com um motor 2.0 boxer quase de série e um restritor de 32 mm, o que limita a potência a pouco mais de 200 cv.

Comparado com esta versão “anémica” do carro antigo, o novo Impreza WRX STI é um verdadeiro carro de competição (que Block usa nos ralis americanos com as cores da Subaru América). A base do motor continua a ser o 2.0 boxer, com quatro cilindros opostos, com um nível de preparação mais avançada e um restritor de 34 mm, o que lhe permite usufruir de 330 cv, mantendo, claro está, a tracção integral.

Apesar desta diferença abissal, em termos de potência e nível de preparação, o Subaru velhote perde apenas 10 segundos num percurso cumprido em cerca de 1 minuto e 55 segundos. Magra vantagem para um carro novo e mais potente, o que permite ao Impreza WRX STI de 1995 sair do confronto com uma vitória moral, apesar de ter perdido no julgamento do cronómetro.