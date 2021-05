As palavras passaram aos atos, os atos passaram aquilo que pretendiam as palavras: os adeptos do Manchester United que se iam concentrar em torno de Old Trafford antes do jogo com o Liverpool invadiram o relvado do estádio cerca de duas horas antes do clássico em protesto com os proprietários do clube, a família Glazer.

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club's owners after getting inside their Old Trafford stadium. Read more: https://t.co/UlMC47LNkj pic.twitter.com/dDtHI04cGa — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

Antes, milhares de pessoas concentraram-se em torno do recinto para mais uma ação contra a família Glazer, que segundo alguns meios britânicos terá começado junto ao hotel onde a equipa se concentra a estagiar na antecâmara da partida diante do Liverpool que, em caso de vitória dos comandados de Jürgen Klopp, dará de forma matemático o título ao rival City já este domingo. Alguns terão mesmo tentado bloquear a saída da equipa para o estádio, sendo depois afastados pelas autoridades. De acrescentar ainda que, dentro do anúncio público de mais um protesto junto a Old Trafford, também os adeptos do Liverpool tinham sido “convidados” para se juntarem à ação, prolongando os pedidos de demissão de vários proprietários dos principais clubes.

Fans have started to climb around the stadium concourse at the #GlazersOut protest at Old Trafford. pic.twitter.com/vQJfMkLPvb — Mike Parrott (@MikeParrott_) May 2, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nas várias publicações nas redes sociais que vão sendo partilhadas, conseguem-se ver centenas de adeptos no relvado, alguns tirando até fotografias do momento em cima da baliza e outros levando “recordações”, como as bandeirolas de canto. Os adeptos foram depois retirados pelos seguranças, não se sabendo ainda se o encontro irá mesmo começar às 16h30 ou se poderá sofrer um atraso para verificar todas as condições do campo.

These are the current scenes at Old Trafford, as some protestors have infiltrated the pitch ahead of Man United’s match today pic.twitter.com/StONBkrSSU — International Champions Cup (@IntChampionsCup) May 2, 2021

Em atualização