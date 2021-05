O alemão Christian Bruckner, que é agora para a polícia o principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, deverá ser acusado de violação de Hazel Behan — uma irlandesa que quando tinha 20 anos foi violada no seu apartamento na Praia da Rocha, no Algarve.

Segundo o The Sunday Times, as autoridades alemãs deverão ter a acusação concluída em três meses. Behan, agora com 37 anos, contactou as autoridades daquele país quando leu nas notícias um ataque sexual perpetrado por Bruckner muito semelhante ao que sofreu quando esteve no Algarve, e para o qual nunca foi encontrado um suspeito.

Hazel Behan contou ao The Guardian que estava a alguns dias de completar 21 anos quando foi atacada no apartamento onde morava na Praia da Rocha, a cerca de meia hora de carro do local do desaparecimento de Maddie, por um homem de olhos azuis e sobrancelhas loiras que falava inglês com sotaque alemão. Tal como no caso de uma idosa de 72 anos, ocorrido no ano seguinte, o violador, que tinha a cara parcialmente tapada, usou uma câmara para filmar o ataque e amarrou e chicoteou a vítima.

“Fiquei impressionada quando li como ele tinha atacado uma mulher em 2005, tanto as táticas quanto os métodos que ele usou e como ele planeou tudo”, disse ao The Guardian, que avançou a história. “Eu vomitei, para ser sincera, porque ler sobre isso levou-me de volta à minha experiência”, disse.

O ataque à mulher de 72 anos foi um dos crimes por resolver cujas provas foram entregues às autoridades alemãs quando estas pediram a Portugal um levantamento de crimes sexuais por resolver no Algarve, no período em que Bruckner ainda ali vivia. Estes crimes estão já prescritos em Portugal, mas podem ser investigados na Alemanha, uma vez que o suspeito é natural daquele país e a lei local assim o permite.