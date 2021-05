Covid-19 em Portugal. Mais internados e mais casos ativos

A única morte por Covid-19 registada em Portugal nas últimas 24 horas ocorreu no Algarve, de acordo com a distribuição geográfica que surge no boletim. Trata-se de um homem entre os 60 e os 69 anos. No que toca à distribuição dos novos casos, quase metade (160, ou 48% do total) foram diagnosticados no Norte; 76 em Lisboa e Vale do Tejo; 37 no Centro; 24 na Madeira; 14 nos Açores; 14 no Algarve, e 5 no Alentejo.