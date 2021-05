Dolores Aveiro: "Cada filho tem a sua personalidade, mas consigo dominá-los a todos"

Dolores está aqui por ser o rosto da campanha do Dia da Mãe e já depois de ter gravado o ciclo de conversas com Rita Ferro Alvim e Catarina Raminhos, entre outras convidadas. Veio com Elma, a filha mais velha, ela própria com mais de 470 mil seguidores no Instagram. Durante três dias acompanhou a mãe nas andanças publicitárias e ainda usou a rede social para documentar os visuais. Dolores pode não ser um ícone de moda, mas admite gosta de se “arranjar”. O certo é que, entre fatos de treino e kaftans, a família vai fazendo por partilhar o estilo da matriarca.

O clã estremeceu em março do ano passado, quando Dolores foi internada na sequência de um AVC. A alta só seria dada cerca de duas semanas depois, mas o susto veio aproximar ainda mais uma família que já era unida. “Temos de zelar pela nossa mãe, aproveitar o tempo que cá estamos e viver um dia de cada vez”.

Fala na felicidade de se rodear dos seus e de como, mesmo com uma pandemia, os Aveiro se mantiveram juntos. Momentos que culminam à volta da mesa e com direito a comida da mãe. “Quando estão todos, faço o que eles mais gostam”, revela. Nem vale a pena perder tempo com receitas elaboradas nem com especialidades madeirenses — é do bacalhau à Brás de Dolores que eles pedem sempre.