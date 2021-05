A Associação Sara Carreira vai atribuir 21 bolsas de estudo a crianças ou jovens em dificuldades. O anúncio foi feito num emotivo vídeo de quase quatro minutos que a família Carreira publicou nas redes sociais, como sendo a apresentação da recém criada associação em nome da jovem, que perdeu a vida num acidente há cerca de cinco meses.

O vídeo arranca com as palavras do irmão mais velho, o músico David Carreira — e a canção de fundo é o single “Gosto de Ti, cantado por ele e por Sara. David Carreira começa por dizer: “A Sara foi sempre a que teve o maior coração de todos nós”. E depois surge o pai, Tony Carreira, o irmão Mickael e a mãe Fernanda.

A ideia, diz Tony Carreira, é prolongar a “bondade” de Sara. E Fernanda, a mãe, vai mais longe: “o nosso sonho é aumentar o número de crianças a apoiar”.

Ao longo do vídeo aparecem também outras caras conhecidas, como as atrizes Fernanda Serrano ou Cláudia Vieira, apresentadores de televisão como Catarina Furtado ou Manuel Luís Goucha e até jogadores de futebol. Aliás, o vídeo acaba com a imagem de Cristiano Ronaldo e da mulher a apoiarem a iniciativa. Estes serão os chamados padrinhos e madrinhas da associação.

Já os mecenas do projeto aparecem no final: Continente, Altice, Santander e a SIC. No Instagram, o vídeo foi visto por mais de 80 mil pessoas numa hora. A associação abriu as portas este domingo.