Título: Manoel de Oliveira fotógrafo / photographer

Autores: António Preto, Emília Tavares, Maria do Carmo Serén, David Campany e Bernardo Pinto de Almeida

Editor: Fundação de Serralves

Design: Atelier R2

Páginas: 352, ilustradas, bilíngues

Preço: 39,90 €

O livro que temos nas mãos é a prova provada — provadíssima! — da importância de termos arquivos ou acervos pessoais preservados, estudados e dados a conhecer por instituições idóneas e ativas, que não se limitam, portanto, a serem depósitos de “inertes” que o pó se encarregará de esconder por completo ao fim de algum tempo. Muito pelo contrário, pois se a obra fotográfica de Manoel de Oliveira escapuliu ao seu devotado biógrafo Paulo José Miranda (A Morte não é Prioritária, Contraponto, 2019, 584 pp.; um livro nunca referido aqui…), se António Preto, diretor da Casa do Cinema, reconhece — logo nas primeiríssimas linhas deste livro (p. 5) — que se trata de “uma faceta ignorada do realizador” e que estas fotografias “são uma das grandes surpresas que o arquivo pessoal de Manoel de Oliveira nos reservava”, e se até o inescapável comissário & sempre sinuoso sabe-tudo das artes do Norte Bernardo Pinto de Almeida inclui um interrogativo “?” no fim do título do seu texto (pp. 110-33), então deve admitir-se que este catálogo — e naturalmente a exposição que o motiva e representa — constitui e constituirá um marco indelével na abordagem contínua à figura do grande cineasta portuense e impõe de certo modo, e a diferentes níveis, uma revisitação da própria história portuguesa da fotografia dos anos 1930-50.

Comentadores e estudiosos dos seus filmes foram, portanto, apanhados desprevenidos, mas também o foram Emília Tavares e Maria do Carmo Serén, habituais historiadoras de serviço que sempre aparecem na primeira linha quando se trata da fotografia enquanto expressão artística no nosso país, e por esse motivo incapazes de a tudo atenderem em devido tempo e com o esperado benefício. “As fotografias de Manoel de Oliveira — lê-se à p. 122 — serviriam […] para fazer dele um recomendável caso de estudo na história da fotografia portuguesa do século XX”. “Nada permitia antever — admite Preto (p. 6) — a amplitude e diversidade das experiências fotográficas desenvolvidas por Oliveira nestes primeiros anos do seu percurso”, sequer a sólida preparação teórica que ele procurou dar-se, agora comprovada pela presença na sua biblioteca pessoal, entre revistas da especialidade e outros títulos, do livro de Beaumont Newhall Photography 1839-1937. A Short Critical History (p. 30), e iluminando-se agora a uma luz nova a sua afinidade pessoal e “oficinal” com António Mendes e João Martins, fotógrafos de salão e de cinema, seus colaboradores, se não mesmo à tertúlia informal de carolas da câmara reunidos na loja Photo Stand, da Rua Sá da Bandeira, 261-263 (p. 41; na p. 181 está escrito Foto Sport, talvez um lapso a que ninguém prestou atenção). “Tudo indica — considera Serén à p. 181, mas sem o confirmar documentalmente — que em 1951 Manoel de Oliveira e António Mendes faziam parte do grupo de dez fundadores da Associação Fotográfica do Porto”, com sede na Rua de Santa Catarina, 47 (p. 182).

Foi fácil fazer coincidir “rapidamente” (p. 10) algumas séries fotográficas com ambientes ou projetos cinematográficos que não foram adiante no período que antecede o documentário colorido “O Pintor e a Cidade” (1956), dedicado a António Cruz (1907-83) e premiado pelo SNI. É bem o caso das belas imagens dedicadas ao circo (v. pp. 209, 211; tb. p. 42), captadas no mesmo ano 1944 em que escreveu o guião “O Saltimbanco” (que deu em nada), pese embora o facto de nenhum dos ensaístas deste livro-catálogo associar a preferência de Manoel pelo tema circense ao convívio — seria interessante indagar a documentação disponível — com a incisiva arte pictórica de Júlio dos Reis Pereira (1902-83), o irmão do seu grande amigo e “tutor cultural” José Régio (1901-69). Prostituição, outro vincado tema juliano, já havia sugerido a Oliveira, em 1935, mais um projeto fílmico que ficou pelo caminho (v. p. 47).

Tão-pouco se poderá dizer, a partir de agora, que a decisão de filmar “O Estranho Caso de Angélica”, “teimosamente” (p. 88) concretizada em 2010, aos 92 anos, com guião conhecido em 1998, depois de ter sido adiada desde 1952-54 — precisamente, note-se, um pouco antes de “O Pintor e a Cidade” — radicou em exclusivo na evocação tardia dum insólito episódio da vida familiar do realizador então fotógrafo acidental (aliás narrado por ele, num texto de antologia; v. pp. 110-32), antes parece constituir uma clara filiação à fotografia funerária enquanto motivo e tradição iconográficos quase tão antigos como a própria arte fotográfica, uma aproximação que António Preto atentamente documenta com duas imagens do britânico Henry Peach Robinson datadas de 1857-58 (p. 78).

Curiosamente, Pinto de Almeida que não incluiu na sua “primeira” História da Arte Portuguesa do Século XX um único fotógrafo, vem bramir o contexto em que Oliveira poderia ou não poderia ter feito valer a sua obra fotográfica por si mesma, quando as belas-artes resistiam ainda a admitir a imagem fotográfica no seu reduto exclusivo: “Atento às formas e às conceções próprias do seu tempo e cultura, e percebendo embora a sua importância como médium, apesar de reconhecer nela virtudes estéticas próprias da composição, não a poderia entender, como homem desse mesmo tempo, como uma forma legítima de arte” (p. 119). Seria, para todos os efeitos, diz ele, um “hobby distractivo” (p. 120), “apontamentos para memória futura” mas com um carácter “eminentemente fotogramático”, porém quase inconsciente (mas como poderia sabê-lo?!), mesmo que logo de seguida o mesmo catedrático sublinhe, a meu ver contraditoriamente, que Oliveira percorre nesse “enigmático testemunho” (p. 132 e última) “diversas tradições do fotográfico e da sua história longa de mais de um século à data”, evocando mesmo, “em absoluta contemporaneidade”, “a maravilhosa escola da chamada fotografia neo-realista italiana” e Federico Patellani (pp. 122-23)… Há, de resto, todo um sortido de remissões a fazer. Emília Tavares aproxima algumas imagens de Manoel de Oliveira a um auto-retrato de 1929 do novo-objectivista alemão Albert Renger-Patzsch (p. 145). Adiante mostra-se como a imagem escolhida para capa deste livro repercute obviamente o “retrato de um condutor” do construtivista russo Alexander Rodchenko (p. 156). Outras fotografias — frasco com tampa ao lado, e óculos com sombra (pp. 195 e 197) — são muito próximas de várias do mesmo tipo de André Kertész, como a dum prato e garfo e aquela que mostra os óculos e o cachimbo do neoplasticista Piet Mondrian (1926; v. p. 160)…

O mínimo que se pode dizer, portanto, é que, nos anos em que fotografou, Manoel de Oliveira esteve bem atento à cena internacional e, como escreve David Campany, nas suas fotografias “encontramos imagens que se relacionam de um modo mais geral com as artes do seu tempo. As suas composições de trabalhadores ou pormenores arquitectónicos — escadarias, janelas, interiores e ruas — assemelham-se ao tipo de imagens que vemos numa série de filmes europeus do período entre guerras” (p. 156). Ar fresco do século, um espírito moderno em expansão acelerada aproximava as artes, “sobretudo na fotografia e na produção fílmica, onde o peso da história da arte era menor do que na pintura, na escultura e na literatura, por exemplo” (p. 159).

Campany vê em Manoel de Oliveira um “artista abrangente”, “desajustado do seu tempo”, com uma “grande, embora complexa, afeição pelo Porto e por Portugal”, mas também com “uma ânsia por uma tela de fundo visualmente mais vasta e um sentido de pertença mais lato, menos vinculado à nacionalidade”, a quem a fotografia proporcionou, num período em que não estava a fazer filmes, “um meio barato e sem obstáculos de explorar um grande número de ideias visuais, escrutinando um vasto território de temas, motivos e possibilidades” (pp. 161, 160). O “olho móvel” de Oliveira, escreveu António Preto às pp. 29-30, pousou sobre as “superfícies cromadas da vida contemporânea”. “Subitamente, temos as imagens fotográficas de Manoel de Oliveira, algumas datadas de há mais de oitenta anos. São uma dádiva” (p. 163), sublinha com júbilo Campany no fim do seu texto aberto à complexificação e ao debate, e sem dúvida um dos mais estimulantes deste conjunto.

O mesmo — muito pelo contrário — se não poderá dizer do arrazoado de Maria do Carmo Serén, cuja banalidade, futilidade e inutilidade um editor — scholar — firme e rigoroso deveria ter recusado liminarmente ou mandado refazer em bons e devidos termos, para que, no mínimo, merecesse ser lido. O “estatuto” provinciano confere, todavia, “facilidades” que a razão desconhece…

Como notou Pedro Mexia, numa conversa com António Prieto transmitida online, a propósito da exposição em Serralves, em vez do mundo das corridas de automóvel, que conheceu particularmente bem, como desportista, Oliveira produziu imagens de aeronáutica e do respetivo clube portuense a que ele também pertenceu, em 1937-78. Vida moderna e tecnologia, mas também espiritualidade constante na regular presença vertical de árvores, ramos floridos, chamas e mastros, charcos ou panos de água refletindo o céu, elogio do quotidiano no pequeno citrino descascado e cortado ao meio num pires e, depois, esse admirável prato com cubos de gelo representando o imparável fluir do tempo (p. 205).

O catálogo apresenta 101 imagens, mas nada nos é dito em qualquer momento sobre a verdadeira dimensão desse acervo fotográfico — supostamente mais extenso —, de estudos alargados a que venha a ser submetido, nem ainda se algum dia uma galeria digital completa da arte fotográfica de Manoel de Oliveira vá estar acessível através da Casa do Cinema que tem o seu nome. Em obra de tanta novidade, e por maioria de razões, um índice onomástico não deveria ter sido esquecido. Como revelação absoluta e “início de conversa” está muito bem e deve ser aplaudido de pé, como se de filme notável visto em sala de cinema se tratasse.

A exposição na Fundação de Serralves decorre até 27 de Junho. Não está anunciada qualquer itinerância futura, nacional e internacional, que todavia seria recomendável.