Depois de uma primeira parte praticamente de sentido único com o Barcelona a ter várias aproximações com perigo à baliza de Cillessen, o intervalo chegou sem golos em Valência. Era pouco para os catalães, tornou-se ainda menos no recomeço: na sequência de um pontapé de canto após grande lance de Gonçalo Guedes, Gabriel Paulista inaugurou o marcador num lance que levantou muitos (e audíveis) protestos por uma possível falta de Thierry Corrreia sobre Ter Stegen, colocou os visitados em vantagem e mudou a história do encontro. A seguir à surpreendente derrota caseira com o Granada, os blaugrana podiam ver a Liga fugir quando o clube che estava a atravessar a pior fase da época e antes do jogo que seria de todas as decisões. Até que apareceu Messi.

50 – Lionel Messi ???????? has scored his 50th direct free kick goal in all competitions for @FCBarcelona, the first one vs Valencia. Specialist#valenciabarca #LionelMessi pic.twitter.com/QqVKEgkI0I — OptaJose (@OptaJose) May 2, 2021

Poucos minutos depois, num lance em que Lato ficou mal na figura pelo posicionamento errático em que estava no centro da defesa (lugar a que não está habituado), o argentino não conseguiu desfazer a oposição do holandês que foi seu companheiro de equipa, Busquets reagiu da melhor forma e o número 10 acabou por aproveitar toda a confusão para fazer o mesmo empate (57′). Seis minutos depois, Frenkie de Jong voltou a aparecer da melhor forma ao segundo poste, Cillessen ainda defendeu mas Griezmann encostou para o 2-1. E mais seis minutos depois, numa falta em zona central feita sobre si, Messi bisou com um fantástico livre direto. O Barcelona sentenciava uma vitória que foi ainda reduzida com outro grande golo de Carlos Soler de fora da área (83′).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao todo, o argentino conseguiu fazer a 12.ª temporada com 35 ou mais golos pelo clube na carreira, chegando aos 28 só na Liga espanhola – mais sete do que Benzema, mais oito do que Gerard Moreno e mais nove do que Luis Suárez, o que a quatro jornadas do final terá carimbado em definitivo mais um título de melhor marcador do campeonato espanhol. Em paralelo, Messi marcou também aquele que foi o seu 50.º livre direto desde que chegou aos seniores do Barcelona, a que se juntam ainda mais seis ao serviço da selecção da Argentina.

⚽️ MESSI GOAL ‼️‼️‼️ Messi misses a poor penalty (although it may have been retaken) but scores in the aftermath to equalise for Barcelona! ???? 27th league goal (equals Ronaldo)

???? 35th goal in all comps (Ronaldo 34)

???? 12th season with 35+ club goals pic.twitter.com/EdrBxeiIvZ — MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) May 2, 2021

Lionel Messi has now scored 56 Free-kick goals No active player has scored more. pic.twitter.com/C9E05aH5Zv — MessiTeam (@Lionel10Team) May 2, 2021

Com este triunfo, o Barcelona vai chegar à próxima e decisiva jornada com 74 pontos, os mesmos do Real Madrid e a dois do Atl. Madrid (e com mais quatro do que o Sevilha, que joga apenas esta segunda-feira com o Athl. Bilbao). No sábado há Barcelona-Atl. Madrid em Camp Nou, seguindo-se no domingo o Real-Sevilha em Madrid. A quatro rondas do final, a Liga está totalmente em aberto. Mas, com este Messi, os catalães voltam a estar mais perto do sucesso, depois de um arranque completamente falhado do argentino e da equipa.

Lionel Messi in 2021: ????26 Games

????26 Goals

????9 Assists • 70 Chances Created

• 121 Successful dribbles

• 18 Man-Of-The-Match THE GREATEST PLAYER FOOTBALL HAS EVER SEEN ???? pic.twitter.com/dBO8yPm0re — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) May 2, 2021