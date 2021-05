O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, reconheceu na manhã deste domingo que a pandemia “virou os holofotes para um conjunto de vulnerabilidades e dificuldades da nossa sociedade“, nomeadamente a questão dos muitos imigrantes que trabalham na agricultura intensiva no litoral alentejano e vivem em condições precárias — que está na origem da grave situação pandémica atualmente registada no concelho de Odemira, que tem duas freguesias sujeitas a uma cerca sanitária.

“Como se sabe isto é um problema que é complexo e que se foi desenvolvendo ao longo de décadas. Uma das características da pandemia é que virou os holofotes para um conjunto de vulnerabilidades, dificuldades da nossa sociedade, em várias áreas”, disse João Gomes Cravinho durante uma visita, esta manhã, a um centro de vacinação em Odemira.

“Manifestamente, esta problemática do desenvolvimento de novas formas de agricultura no litoral alentejano precisa de ter resposta em termos de habitação, em termos de apoio para os trabalhadores”, continuou o ministro. “Temos de distinguir entre aquilo que são respostas muito imediatas relacionadas com a pandemia, e há várias, a questão de requisição de habitação para poder fazer o isolamento profilático, e portanto dessa forma impedir ou desacelerar a propagação do vírus, daquilo que são as respostas de médio prazo, e essas respostas competem às áreas da Economia, da Agricultura e do Ambiente. Há um trabalho em curso no seio do Governo para responder a esse problema.“

A requisição do empreendimento turístico Zmar, um resort situado numa das freguesias cercadas, para albergar pessoas infetadas com Covid-19 durante o período de isolamento necessário, está a causar grande polémica na região, sobretudo entre os proprietários de habitações permanentes dentro do complexo turístico. A Ordem dos Advogados já veio considerar que podem estar em causa violações dos direitos humanos dos proprietários.

Durante a visita ao centro de vacinação, o ministro da Defesa salientou ainda a “total solidariedade do Governo” perante a autarquia de Odemira. “São necessários os esforços de várias áreas governativas para superar a situação atual“, afiançou o ministro.

João Gomes Cravinho acrescentou que estão atualmente oito enfermeiros do Exército a colaborar no processo de vacinação e que a partir de segunda-feira haverá mais seis militares a trabalhar nos contactos com a população. “Naturalmente que as Forças Armadas como um todo estão disponíveis para acorrer a situações que existam. Agora em Odemira, outras situações poderão vir a existir noutros concelhos no futuro”, assegurou.

O ministro sublinhou que, para já, não é previsível que as Forças Armadas colaborem na cerca sanitária imposta às freguesias de São Teotónio e de Longueira/Almograve. “A cerca é matéria sobretudo das forças de segurança. A implementação da cerca enquanto tal, não compete às Forças Armadas”, disse.