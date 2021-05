Tudo começa com um bloco sólido de madeira, um paralelepípedo que, após longas horas de atenção por parte de um verdadeiro artífice, se transforma numa réplica perfeita e à escala, da mais recente geração do Defender 110.

O vídeo é exemplificativo dos diferentes estágios por que passa a madeira até ser transformada no mais recente jipe da Land Rover, impressionando na atenção dada aos mais ínfimos pormenores. O que é importante pois o modelo, além de se parecer com um Defender, é completamente funcional, com jantes encaixadas nos pneus, aos quais nem sequer falta o desenho do piso.

As cinco portas do 110 abrem e fecham, os assentos, individualizados e esculpidos em madeira como tudo o resto, reproduzem os originais e até o tablier exibe formas que recordam o que equipa o jipe fabricado em série. O capot do motor, onde é possível encontrar os reforços em alumínio para poder ser pisado, abre para revelar o motor e os diferentes tubos e cabos.

Igualmente impressionante é o pormenor como que foram construídas as suspensões, com molas helicoidais e evidentemente pertencentes ao novo Defender, uma vez que são independentes nas quatro rodas e não com dois eixos rígidos, como acontecia até aqui. Também a direcção não foi esquecida, uma vez que as rodas anteriores do 110 são direccionais, apenas não controladas a partir do volante. Comparando o bloco de madeira inicial com o Defender 110 terminado, é impossível não ficar admirado com os artesãos do Woodworking Art.