Rui Rio já reagiu às mais recentes declarações de António Costa. Num texto publicado no Twitter, o líder social-democrata recorda o caso do procurador europeu, acusa o primeiro-ministro de “hipocrisia” e fala em nível rasteiro.

“Numa entrevista de nível rasteiro, António Costa critica o meu discurso do 25/Abril e diz que o PSD quer atacar a independência do poder judicial. Diz isto, na semana em que o Parlamento Europeu o critica pela politização que fez na nomeação do procurador europeu. Que hipocrisia!”, escreveu Rio numa mensagem no Twitter.

Numa entrevista de nível rasteiro, António Costa critica o meu discurso do 25/Abril e diz que o PSD quer atacar a independência do poder judicial. Diz isto, na semana em que o Parlamento Europeu o critica pela politização que fez na nomeação do procurador europeu. Que hipocrisia! — Rui Rio (@RuiRioPSD) May 2, 2021

Em entrevista ao Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF, António Costa comparou o presidente do PSD a “um cata-vento” e alertou para os perigos democráticos da “contaminação do PSD pelas ideias do Chega”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Costa acusou ainda Rio de “meter os princípios na gaveta” no processo de Tancos, que envolve o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, ao fazer “julgamento de tabacaria” durante uma campanha eleitoral porque “dava-lhe jeito para ganhar votos”. “Os princípios não se metem na gaveta, praticam-se mesmo quando são difíceis”, afirmou.