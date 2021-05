O comércio automóvel europeu deu sinais evidentes de alguma recuperação em Março, tendo transaccionado 1,37 milhões de veículos, acima dos 840 mil vendidos um ano antes. Este incremento de 63%, contra os 19,8% registados em Portugal, agradam ao sector, mas não fazem esquecer que Março de 2021 foi o pior mês em volume de vendas desde 2013, se não considerarmos 2020, ainda mais fustigado pela pandemia.

Num mercado que viu a procura de motores diesel cair para 24%, depois de ter atingido 28% em 2020 e 32% em 2019, e as vendas dos gasolina baixar dos 64% de 2019 para 62% em 2020 e 58% este ano, o único segmento que cresceu foi o dos veículos eléctricos ou híbridos plug-in (PHEV), que depois de representarem somente 4% em 2019, em 2021 conquistaram 16%.

O modelo mais vendido na Europa em Março foi o Volkswagen Golf, tradicionalmente o líder. Ao transaccionar 26.265 unidades, o Golf dominou as vendas no 3º mês do ano, mas não com o avanço de anos anteriores. O que até se compreende, pois apenas cresceu 12% face a 2020, enquanto o segundo e o terceiro modelos mais vendidos, respectivamente o Peugeot 208 (com 25.429) e o Opel Corsa (24.540), viram a procura aumentar 169% e 106%.

Se o Golf dominou o segmento C e o 208 o B, o segmento D pertenceu ao Tesla Model 3 (23.755), o 4º veículo mais vendido em solo europeu em Março, que bateu os seus rivais dos construtores generalistas, mas igualmente os de luxo, nomeadamente o Audi A4, o BMW Série 3 e o Mercedes Classe C. A seguir ao Model 3, surge o 5º modelo que mais vendeu, o Toyota Yaris (23.033), à frente do VW T-Roc, Citroën C3, o Renault Clio, o Peugeot 2008 e o Fiat 500.

Entre os PHEV, o líder das vendas em Março foi o Volvo XC40, com 5364 unidades, seguido do Peugeot 3008 (4673), Renault Captur (4355), BMW X1 (4206), BMW Série 3 (4002), Volvo XC60 (3974), VW Golf (3803), Ford Kuga (3754) e VW Passat (3273).

O ranking dos veículos eléctricos foi claramente dominado pelo Model 3 da Tesla, que em Março colocou no mercado 23.616 unidades, batendo o Hyundai Kauai EV (5650), Renault Zoe (5373), VW ID.3 (4874), VW ID.4 (4766), Nissan Leaf (4503), VW e-up! (4159), Kia e-Niro (4037), Peugeot e-208 (4024) e o Fiat 500e.