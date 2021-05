Um pequeno grupo de adeptos do Sporting da claque Torcida Verde foi esta segunda-feira atacado por cerca de dez indivíduos encapuzados alegadamente da claque Diabos Vermelhos, do Benfica, quando se encontrava a colocar uma tarja numa zona perto da rotunda do Leão, em frente ao Pavilhão João Rocha. Entre os agredidos houve pelo menos um ferido, segundo apurou o Observador, sendo que na altura em que saída do local uma das viaturas terá mesmo tentado atropelar dois dos adeptos. Entre eles estava Luís Carlos, líder da Torcida Verde.

Antes, esse mesmo grupo tinha deixado uma tarja gigante com fundo negro perto do Edifício Visconde de Alvalade, no acesso dos autocarros à Praça Centenário, em homenagem a todas as vítimas da Covid-19 com a inscrição “Março 2020-Maio 2021, aos que partiram e deixaram a saudade como companheira”.

“O Sporting Clube de Portugal repudia veemente os atos de violência gratuita contra a Torcida Verde desencadeados por um grupo de adeptos do clube rival. Situações desta natureza não dignificam o Desporto nacional nem são representativas do Futebol em particular. O Sporting continuará sempre a defender que a cultura de medo, de conflito e de violência deve ser banida do futebol português. O Desporto é e deve ser cada vez mais um espaço saudável e não de agressão, criminalidade, ameaça e ódio. É importante que as entidades competentes e que o mundo do Desporto se unam para que estes acontecimentos não se repitam. Estes não são os valores que queremos para o Desporto nacional. Estes não são os valores que representam o ADN do Sporting. À Torcida Verde, todo o nosso apoio. Onde vai um, vão todos”, escreveu o clube em comunicado.

Em atualização