Nuno da Silva Vieira, o advogado dos proprietários das casas do complexo turístico Zmar, alvo de uma requisição civil para alojar os trabalhadores das duas freguesias de Odemira que estão sob cerca sanitária, foi impedido de entrar no local esta tarde, afirmou o jurista ao Observador. A situação só se terá resolvido depois de o Bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, que estava presente no local, ter telefonado ao Presidente da República, acrescenta.

Acabei por não ser impedido de entrar porque o Bastonário ligou ao senhor presidente da república”, diz Silva Vieira.

O advogado afirma que foi avisado que não ia poder entrar antes de se deslocar ao local. “Recebi uma chamada de uma alta patente da segurança nacional dizendo que a minha ida ao Zmar estava comprometida porque o ministério da Administração Interna não permitia a entrada”, referiu. Silva Vieira não quis identificar a “alta patente” que o avisou.

Nuno da Silva Vieira disse à Rádio Observador que esta segunda-feira à tarde ia ter uma reunião entre proprietários do Zmar, responsáveis pela gerência e Luís Menezes Leitão, que já tinha manifestado a sua preocupação sobre a requisição civil feita pelo Governo.

Segundo o advogados dos proprietários, ao ter sido impedido de entrar no local, foram “colocadas em causa” as garantias fundamentais de proteção dos clientes que representa.

Esta tarde, Luís Menezes Leitão reiterou a preocupação com as ações iminentes que, disse, violam a Constituição portuguesa, desde sábado, com o fim do estado de emergência, de novo reposta. “Ninguém pode entrar no domicílio de outra pessoa sem o seu consentimento, exceto com ordem judicial”, garante o bastonário. Das 260 casas no espaço turístico, 160 são de particulares.