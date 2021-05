O Tribunal de Contas aponta para falta de informação e de transparência na comunicação do impacto para asa contas públicas na execução do contrato de venda do Novo Banco, no que diz respeito ao funcionamento do mecanismo de capital contingente que compensa o banco por perdas em alguns ativos.

No sumário executivo da auditoria pedida pelo Parlamento, o O Tribunal de Contas destacou que “faltou transparência na comunicação do impacto da Resolução do BES e da venda do Novo Banco na sustentabilidade das finanças públicas”. Para os juízes do tribunal, “o foco da imputação das perdas verificadas, no BES e no Novo Banco, não deve ser desviado dos seus responsáveis (por ação ou por omissão) para onerar os contribuintes ou os clientes bancários (em regra também contribuintes)”.

Reconhecendo que o “financiamento público do NB concorreu para a estabilidade do sistema financeiro, sobretudo por ter sido evitada a liquidação do banco e reduzido o risco sistémico”, o Tribunal considera também que “não foi minimizado o impacto na sustentabilidade das finanças públicas, nem reduzido o risco moral, com 2.976 milhões de euros de despesa pública, que acresce à dos 4.900 milhões de euros de capitalização inicial do NB, sendo ainda possível o dispêndio de mais 914 milhões de euros, ao abrigo do ACC, e do montante necessário à viabilidade do NB, nos termos do compromisso assumido com a CE (até 1,6 mil milhões de euros)”.

Em novembro, por altura da aprovação do Orçamento do Estado para este ano, o PSD juntou-se ao Bloco de Esquerda, ao PCP e ao PAN para impedir novas injeções do Fundo de Resolução no Novo Banco. O Orçamento do Estado para 2021 prevê 476 milhões de euros para o banco, mas com esta proposta o dinheiro só poderá ser transferido depois de o Tribunal de Contas apresentar os resultados de uma auditoria. Algo que aconteceu esta segunda-feira.

O Novo Banco pediu quase 600 milhões de euros ao Fundo de Resolução depois de apresentar os prejuízos do ano passado. Uma parte de 130 milhões de euros deste pedido que o Fundo de Resolução contesta. Por outro lado, o Ministério das Finanças tem remetido a autorização da injeção financeira para a auditoria independente da Deloitte, que foi conhecida em abril, e para esta auditoria do Tribunal de Contas pedida pelo Parlamento. Maio é o mês de referência para concretizar a ajuda pública ao Novo Banco, nos termos do contrato assinado com a Lone Star em 2017.

O Tribunal visa ainda a gestão do Novo Banco que não tem cumprido “devidamente” a obrigação de reportar a informação sobre a execução do acordo de capital contingente”, devido à ausência de um acordo formalizado sobre a forma e a substância do suporte dessa informação. O atraso na preparação desse suporte pelo NB (face ao prazo contratual de trinta dias), tem sido justificado pela dependência das contas auditadas. Consideram ainda os juizes que “não foi apresentada a demonstração do cálculo do défice de capital do NB (valor a financiar), nem evidência sobre a sua verificação integral, que o FdR (Fundo de Resolução) tem o dever de exigir nos termos do ACC (acordo de capital contingente). .