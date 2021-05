Em atualização

O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, foi encontrado morto em casa, esta segunda-feira, confirmou fonte oficial da Polícia Judiciária à rádio Observador.

Fonte do município, contactada pela Lua, não adiantou as circunstâncias em que ocorreu a morte do autarca eleito pelo Partido Socialista.

Presidente da Câmara desde 2015, Carlos Bernardes, já tinha anunciado que se iria recandidatar à autarquia, este ano, mantendo o apoio do PS.

Duarte Pacheco, candidato pelo PSD à Câmara de Torres Vedras, reagiu à morte de Carlos Bernardes no Facebook: “Estou estupefacto. Há notícias que preferia nunca receber!!!”.

“Acredito que na vida política não vale tudo, e que é possível preservar as relações pessoais entre pessoas que representam partidos e projetos diferentes”, escreveu o deputado social-democrata. “Por isso mesmo mantínhamos uma relação de respeito e amizade, tendo sido a primeira pessoa a quem liguei para o informar da minha candidatura a Torres Vedras.”