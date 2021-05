*Em atualização.

Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo e fundador da Microsoft, anunciou no Twitter que se vai divorciar da mulher, Melinda Gates. Numa nota conjunta — Melinda Gates também partilhou o comunicado na sua conta na mesma rede social –, o ex-casal anuncia o fim de uma união que “durou 27 anos”. “Não acreditamos que possamos continuar a crescer como um casal nesta fase das nossas vidas”, lê-se na nota assinada pelos dois.

Bill e Melinda, que estão à frente da fundação de filantropia “Bill and Melinda Gates Foundation”, dizem que vão continuar a trabalhar juntos na organização, que é a maior fundação privada de caridade a nível global, com investimentos sobretudo na área da educação e da saúde global. Nos últimos meses, tanto Melinda como Bill Gates têm sido duas das principais caras na luta contra a pandemia da Covid-19, principalmente com doações e projeto encabeçados pela fundação.

Melinda Gates, que tem 56 anos, conheceu Bill Gates, que tem 65, quando trabalhou na Microsoft. O casal começou a namorar em 1987, quatro meses depois de Melinda começar a trabalhar na empresa tecnológica, e casou-se em 1994. Têm três filhos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na nota divulgada, o casal pede “espaço e privacidade enquanto começam a navegar esta nova vida”. De acordo com a Forbes, Bill Gates é, atualmente, a quarta pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna avaliada em 130.5 mil milhões de dólares (cerca de 107 mil milhões de euros). Não se sabe ainda que implicações financeiras terá a separação.