O Programa de Estabilidade português que foi publicado esta segunda-feira na página da Comissão Europeia tem apenas 30 páginas — bem menos do que as 98 páginas do documento entregue ao Parlamento —, mas contém informação a que os deputados não tiveram acesso na versão (mais completa) entregue ao início da madrugada de 16 de abril. O Ministério das Finanças só agora dá a conhecer detalhes sobre o peso que podem vir a ter nas contas do Estado as diferentes garantias dadas ou anunciadas em 2020 — não só no âmbito dos apoios Covid, como também nas restantes garantias que o Estado habitualmente concede, nomeadamente a empresas públicas.

O quadro exibido neste documento permite perceber que é a linha de crédito para a apoiar a economia, adotada logo em março de 2020, que mais pesa na lista de passivos contingentes — gastos considerados prováveis, mas que, por regra, não se concretizam ou não se concretizam totalmente. Esta linha de crédito tem inscrita passivos que podem valer um máximo de 2,47% do PIB (cerca de 4,9 mil milhões de euros), ou seja, mais de metade do que está previsto em toda a resposta à pandemia — um conjunto de 13 medidas, que, em teoria, poderiam vir a pesar um máximo de 3,67% do PIB nas contas públicas.

Se juntarmos outras garantias concedidas ou anunciadas pelo Estado em 2020, entre as quais a empresas públicas, está em causa um máximo de 4,83% do PIB.

Ainda no âmbito dos apoios para fazer face aos efeitos da pandemia, segue-se a linha para as PME — que pode vir a pesar um máximo de 0,42% do PIB — e as garantias concedidas no âmbito do instrumento europeu de apoio ao emprego (SURE, na sigla em inglês), que pode valer 0,17% do PIB, de acordo com as contas do Governo entregues em Bruxelas.

Na versão do entregue do Programa de Estabilidade entregue ao Parlamento, o Governo já tinha adiantado o valor previsto para todos os passivos contingentes (independentemente da data em que foram concedidas as garantias) — devem passar de 9,68% do PIB em 2020 para 11,88% em 2021 (perto de 25 mil milhões de euros). A informação consta de um quadro que seria acrescentado numa errata horas depois de o documento ser entregue na Assembleia da República.

Faltava, no entanto, a lista detalhada sobre o peso que cada uma das garantias concedidas no âmbito da pandemia pode ter para as contas do Estado. O ministro das Finanças, João Leão, já disse que podem vir a pesar mais do que se julgava tanto em 2021 como em 2022.

Logo no dia da publicação do documento, o Observador questionou o Ministério das Finanças sobre a ausência dessa lista — que é habitual nos Programas de Estabilidade entregues ao Parlamento —, mas só agora estes valores são conhecidos.

As diferenças nestes dois documentos surgem poucos dias depois de se ficar a saber, através do Expresso, que o Governo enviou para a Comissão Europeia um Plano de Recuperação e Resiliência com muito mais detalhe do que o documento entregue à Assembleia da República.

O plano entregue a Bruxelas contém nomeadamente anexos em que estão descritas as reformas que pretende fazer nos próximos anos, bem como as respetivas metas, enquanto o Parlamento recebeu apenas um resumo. O Governo reagiu à notícia, dizendo que se estão em causa questões técnicas, tendo posteriormente publicado esses ficheiros no portal dados.gov,