Os motoristas TVDE, que dependem de plataformas móveis para trabalhar, receiam o surgimento de “um novo proletariado digital”, com o degradar da profissão caso o modelo de negócio não venha a ser regulamentado.

“O modelo de negócio ou muda ou desaparece, com um senão, se o modelo de negócio desaparece leva de arrasto outros modelos de negócio como o táxi, por exemplo, porque neste momento o TVDE é um ‘cancro na sociedade’. Isto não é bom para ninguém: o TVDE só consegue gerar rendimento para pagar as despesas. A plataforma apenas retira valor ao trabalho e nem sequer paga impostos aqui em Portugal”, diz à Lusa Paulo Silva, motorista e sindicalista.

De acordo com dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, fornecidos aos sindicatos, estão registados em Portugal 29 mil motoristas TVDE (Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados) e 7.400 empresas ligadas ao setor.

Um projeto de criação do Sindicato de Motoristas TVDE de Portugal integra “algumas centenas de pessoas e muitos fazem parte do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Urbanos de Portugal (STRUP), afeto à CGTP.

Paulo Silva, motorista TVDE desde 2018 na zona da Grande Lisboa e sindicalizado no STRUP, explica que atualmente os motoristas tem “dois patrões”: a plataforma digital, “como a UBER”, e a própria empresa, sendo que “a esmagadora maioria” trabalha a recibo verde.

O motorista está registado na plataforma, mas o motorista para trabalhar para a plataforma ‘A’, ‘B’ ou ‘C’ só o pode fazer através da figura do ‘parceiro’, portanto, através de uma empresa. Supostamente essa empresa deveria ter uma responsabilidade social perante esse funcionário. Mas como é que é possível? As empresas não gerem o negócio. Não têm mão para gerir o negócio e não geram rendimento para conseguirem exercer as responsabilidades sociais perante os motoristas”, lamenta Paulo Silva.