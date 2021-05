A Dinamarca anunciou esta segunda-feira que vai renunciar ao uso da vacina anti-Covid-19 produzida pela farmacêutica Johnson & Johnson devido aos possíveis efeitos secundários, apesar de o regulador europeu ter autorizado a sua utilização.

A Autoridade Nacional de Saúde dinamarquesa concluiu que os benefícios do uso da vacina para a Covid-19 da Johnson & Johnson não superam o risco de causar um possível efeito secundário”, referiu a entidade.

Em causa está a possibilidade de as pessoas a quem é administrada esta vacina apresentarem trombocitopenia trombótica induzida por vacina (VITT, na sigla em inglês), um tipo muito raro de trombose. “O programa de vacinação da Dinamarca irá continuar sem esta vacina“, adiantou a entidade.

A Dinamarca também foi o primeiro país da Europa a abandonar a vacina da AstraZeneca, em abril, embora vários outros se lhe tenham seguido.

A decisão da Dinamarca acontece apesar de tanto a Organização Mundial de Saúde como a Agência Europeia do Medicamento terem autorizado a sua administração.

