O jornalista Júlio Magalhães é a mais recente contratação da Rádio Observador. Foi anunciado esta segunda-feira, nas emissões ao vivo que estamos a apresentar a partir do Norte Shopping, e vai juntar-se diariamente, das 7 às 11, à equipa das Manhãs 360º: Carla Jorge de Carvalho, Maria João Simões e Paulo Ferreira. “É com muito gosto que volto à rádio. Estou muito entusiasmado com este novo projeto”, disse o jornalista.

[Pode ouvir aqui a apresentação de Júlio Magalhães na Rádio Observador]

Júlio Magalhães foi diretor de informação da TVI, onde apresentava o espaço de comentário de Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República. Nascido no Porto há 58 anos, foi jornalista no Comércio do Porto, na Rádio Nova, na RTP e no Porto Canal, que dirigiu desde 2012 e de onde saiu em Janeiro deste ano. É também autor de vários romances, entre os quais “Os Retornados” e “Um amor em Tempo de Guerra”.

Esta terça e quarta-feira, (dias 4 e 5), Júlio Magalhães vai estar na emissão ao vivo das 7 às 11 no Norte Shopping com a equipa das Manhãs 360º. Além desta participação diária no programa das manhãs da Rádio Observador, io jornalista apresentará também semanalmente “O Norte de Júlio Magalhães”, um espaço de entrevistas a personalidades do norte.

A Rádio Observador arrancou em Junho de 2019 e pode ser ouvida em fm no Grande Porto e Braga em 98.4, no distrito de Aveiro e noutras zonas do Grande Porto em 88.1, e na Grande Lisboa, de Aveiras a Grândola, em 93.7 ou em 98.7. Pode ainda ser ouvida online em todo o mundo a partir deste link.

Também pode ouvir os programas e rubricas da Rádio Observador em podcast, a partir da página de episódios no site do Observador ou das plataformas habituais. Entre Janeiro e Abril, nos primeiros quatro meses deste ano, os podcasts da Rádio Observador registaram 8,8 milhões de downloads (2,2 milhões por mês).

Além dos nossos noticiários, entrevistas, reportagens e fact-checks, os programas e rubricas mais procurados são o Contra-Corrente, de José Manuel Fernandes; O Bom, o Mau e o Vilão, de Miguel Pinheiro; o E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares; o E o Vencedor é…, com a participação regular de José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro, Filomena Martins, Sara Antunes Oliveira, Nuno Vinha, Rui Pedro Antunes, Miguel Santos Carrapatoso, Judite França e Paulo Ferreira; o Explicador, moderado pela Carla Jorge de Carvalho; o Ideias Feitas, de Alberto Gonçalves; o Aprender a Comer, com a nutricionista Mariana Chaves; o Porque Sim não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá; o De Maneira que no Fundo é Muito Isto, com o humorista Tiago Dores; o Sem Falta, com o ex-árbitro Pedro Henriques; e o Ainda Bem que Faz essa Pergunta, onde a partir desta terça-feira o Júlio Magalhães se junta ao Paulo Ferreira, para abrir todos os dias as Manhãs 360º.

Pode ainda seguir as novas páginas da Rádio Observador no facebook e no instagram.