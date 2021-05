Para trás ficaram as roupas largas e o cabelo esverdeado. Se em março deste ano Billie Eilish fez rodar muitas cabeças quando apareceu loira diante das câmaras — foram necessárias quatro sessões para eliminar a dupla de tons, preto e verde, que usou durante 18 meses —, agora a transformação visual vai mais longe: a cantora conhecida por esconder repetidas vezes a silhueta mudou de ideias e optou precisamente pelo look oposto, ao surgir na capa da edição britânica da Vogue em poses sensuais e de espartilho colado ao corpo.

Em entrevista, cuja edição em papel chega às bancas a 7 de maio, a cantora comenta que nunca tinha feito nada do género, ainda que a sessão fotográfica ousada tenha sido ideia sua. “De certa forma, sinto-me mais como uma mulher”, desabafa, surpreendida. Até agora, Eilish tinha feito do corpo um verdadeiro mistério, ao contrário de tantas jovens estrelas da pop, mas os fãs daquela que já é considerada um ícone na indústria da música sabem que um novo álbum significa, também, um novo visual. A sessão fotográfica surge poucos dias depois de Eilish ter divulgado um novo single, “Your Power, que faz parte do álbum “Happier Than Ever”, cujo lançamento acontece no dia 30 de julho.

Para a sessão fotográfica da Vogue, Eilish escolheu um look “clássico” e inspirado na estética pin-up — foi buscar referências à modelo Betty Brosmer, hoje com 85 anos, e também aos trabalhos do fotógrafo Elmer Batters. A escolha de espartilhos, usados durante a sessão fotográfica, é controversa, mas a cantora quis explorar a beleza da peça de roupa, a forma e o design também. “Para ser honesta, odeio o meu estômago, é por isso”, comenta, receando ser superficial — luvas e meias de látex da Atsuko Kudo ajudam a completar os visuais.

Numa das fotografias entretanto divulgadas, a cantora inclina-se despreocupadamente na direção de um banco a usar um body personalizado da marca Mugler e sapatos de salto alto. Mas Billie veste ainda Valentino Haute Couture, Alexander McQueen, Burberry, Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood, Balmain e Dolce & Gabbana. Dena Giannini, da edição britânica da Vogue, refere que as imagens pretendem celebrar a feminilidade e uma “sensualidade forte e sem esforço”.

A cantora parece estar bem ciente das críticas que as fotografias podem originar, até porque tem sido continuamente conotada com o movimento body positivity por não dar destaque ao próprio corpo. Sobre isso, diz: “Posso fazer o que quiser” — o corpo foi o “motivo inicial” da depressão quando era mais nova, uma situação que piorou depois de Eilish ter abandonado a dança, aos 13 anos, devido a uma lesão. “De repente, somos hipócritas se quisermos mostrar a nossa pele e somos fáceis”, critica ainda, para depois defender que fazê-lo, ou não, não deve ser motivo para se perder respeito.

Aos 19 anos, Billie Eilish é a artista mais jovem a receber um Grammy na categoria Álbum do Ano, um título que antes pertenceu a Taylor Swift, e a ser responsável por uma música do universo 007, com o tema “No Time do Die”.