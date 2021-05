Depois do empate sem golos em Penafiel, o Estoril teve de aguardar para fazer a festa da subida à Primeira Liga mas não demorou mais do que 24 horas: beneficiando da derrota da Académica em Arouca, os canarinhos já garantiram de forma matemática o regresso ao principal escalão do futebol português, numa temporada de sonho que teve também o título de campeão Sub-23 na Liga Revelação após o triunfo frente ao Leixões.

