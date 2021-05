Uma lancha com 30 pessoas a bordo embateu num navio de carga que transportava areia num rio do Bangladesh provocando a morte a 26 pessoas, disseram esta segunda-feira fontes oficiais.

A lancha transportava passageiros violando as restrições governamentais impostas como medida para evitar a propagação do novo coronavírus, disse Rahima Khatum, representante do governo na região do acidente.

O embate e consequente naufrágio ocorreu esta segunda-feira no rio Padma, centro do Bangladesh. A lancha fazia a ligação entre os distritos de Madaripur e Munshiganj.

Mergulhadores e habitantes da zona recuperaram 26 cadáveres das águas do rio mas as buscas continuam para encontrar os restantes ocupantes da lancha.

Os acidentes fluviais são frequentes no país com mais de 130 rios e afluentes.

O Bangladesh encontra-se sob medidas de confinamento até quarta-feira devido ao aumento do número de casos de Covid-19.