Se já antes era preciso ter lata, agora ainda mais. A meados de abril o Observador dava conta de uma tendência que começava a ganhar cada vez mais terreno em Portugal, com marcas como AdegaMãe e Fuiza a juntarem-se ao Gatão e à Gazela na senda pelo vinho em lata. Agora é a vez do Porto tónico seguir pelo mesmo caminho.

Depois de dois anos de trabalho ao lado do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), a Taylor’s apresenta o Taylor’s Chip Dry & Tonic, que junta numa lata de 250 ml o vinho branco seco Taylor’s Chip Dry e água tónica. Fácil de transportar, com um recipiente 100% reciclável e com 5,5% de volume de álcool, é também uma forma de chegar a novos consumidores do Vinho do Porto, argumenta Adrian Bridge, diretor geral da Taylor’s em comunicado. A primeira lata chega já em maio, a tempo do verão, e o produto tem lançamento em Portugal, mas também no Reino Unido e dos EUA.

Também a Offley, da Sogrape, vai lançar no mercado o seu primeiro Porto tónico ready-to-drink em lata, resultado da combinação do Offley Porto Clink branco com água tónica. A proposta deverá chegar ao mercado no verão de 2021 e apresentará um grau alcoólico significativamente menor e menos calorias do que um Vinho do Porto branco.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Offley Clink Portonic surge como uma oportunidade de rejuvenescer a categoria do Vinho do Porto e torná-lo apetecível para consumidores mais jovens. Os ready-to-drink (RTD), sobretudo em lata, são uma tendência mundial de consumo e, ao criarmos uma bebida à base de Vinho do Porto, apresentamos uma alternativa premium a outros RTD, assegurando que é servida na perfeição”, diz em comunicado João Gomes da Silva, Chief Marketing & Sales Officer.

Também a marca Cockburn’s, da Symington, vai apostar num Porto tónico em lata, como avançou o Dinheiro Vivo e confirmou o Observador. O vinho ainda está na fase de ensaios, mas deverá ser lançado no verão no Reino Unido, o principal mercado, tendo também presença em Portugal, sobretudo nos espaços da marca.