O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, defendeu nesta segunda-feira, em Lisboa, que o mundo vive um momento que exige uma “ação crítica” e que os políticos e a comunidade devem estar “à altura do desafio”.

“Vivemos um momento que exige uma ação crítica. Nós, políticos e como comunidade, devemos estar à altura do desafio”, considerou Pedro Nuno Santos, na abertura do “Aviation Day”, organizado pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

Conforme destacou o governante, para Portugal, a aviação é um dos setores essenciais para a recuperação económica e social, sendo a NAV “um bom exemplo do que queremos para Portugal: empregos qualificados e bem remunerados”.

Pedro Nuno Santos disse ainda que Portugal também está empenhado no reforço da indústria aeronáutica que está a crescer no Alentejo, classificando-a como exportadora e de alta tecnologia.

Presente na mesma sessão, a comissária europeia dos transportes, Adina Vãlean, afirmou que o setor da aviação “atravessa a sua pior crise”, prevendo que a recuperação do tráfego aéreo só seja possível em 2025 ou mais tarde.

“Nos últimos anos temos feito tudo para apoiar as companhias aéreas e os aeroportos, introduzindo flexibilidade nos pedidos de ‘slots’ e no ‘handling'”, disse, acrescentando que foram postos no terreno apoios para que os operadores conseguissem sobreviver à crise.

“Temos grande esperança de que, à medida que a campanha de vacinação avança e também com o certificado verde digital, o tráfego aéreo dê os primeiros passos em direção à recuperação”, considerou.