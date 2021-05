R(t) e incidência baixam no segundo dia com menos casos e o quarto sem mortes

Mais 180 pessoas (90 do sexo masculino e 90 do feminino) testaram positivo à infeção pelo SARS-CoV-2, naquele que é o segundo dia do ano com menos casos — o primeiro é o 5 de abril, com 159 casos.

Não foi registada qualquer morte por Covid-19 nas últimas 24 horas, tornando este o quarto dia da epidemia de Covid-19 sem qualquer vítima mortal provocada por esta doença. Três desses dias foram na última semana: segunda-feira passada, sexta-feira e hoje, 3 de maio. E entre segunda e domingo foram registadas 12 mortes por Covid-19, a segunda menor soma de sempre. A primeira foi a que se registou entre 1 e 7 de agosto, com 11 óbitos.