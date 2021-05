Sem que nada nem ninguém o fizessem esperar, caiu a surpresa do final da temporada: apenas duas semanas depois de ser despedido do Tottenham, José Mourinho vai suceder a Paulo Fonseca e orientar a Roma a partir da próxima temporada. A notícia foi confirmada pelo próprio clube italiano, que durante a manhã tinha adiantado que Fonseca, ao fim de dois anos, vai deixar os giallorossi no final de 2020/21.

???? ???????????????????????????????????????? L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

“Estamos encantados e entusiasmados por dar as boas vindas ao José Mourinho na família da AS Roma. O José é um campeão que ganhou troféus a todos os níveis e vai garantir uma liderança e experiência extraordinária ao nosso projeto ambicioso. A contratação do José representa um grande passo em frente no processo de construir uma mentalidade vencedora, sólida e duradoura no nosso clube”, pode ler-se no comunicado dos italianos, em declarações atribuídas ao presidente Dan Friedkin e ao vice-presidente Ryan Friedkin.

Na nota, surgem também as primeiras frases do treinador português como novo técnico da Roma. “Agradeço à família Friedkin por me terem escolhido para liderar este grande clube e por me tornarem parte da visão que têm. Depois de conversar com os donos e com o Tiago Pinto, percebi imediatamente o tamanho da ambição deste clube. Esta vontade e esta motivação são as mesmas que sempre me impulsionaram e juntos queremos construir um caminho vencedor nos próximos anos. A paixão incrível dos adeptos da Roma convenceu-me a aceitar o convite e mal posso esperar por começar a próxima temporada. Ao mesmo tempo, desejo a melhor das sortes ao Paulo Fonseca e peço à comunicação social que compreenda que só irei fazer mais declarações em tempo oportuno. Daje, Roma!”, indica Mourinho, que assinou até junho de 2024.

“Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. L'incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico. Daje Roma!”. ???? ????????????????́ ???????????????????????????????? — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

O treinador português deixa claro que Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, teve um papel predominante nas conversações. José Mourinho regressa assim a Itália mais de uma década depois, tendo orientado o Inter Milão entre 2008 e 2010 e conquistado duas Serie A, uma Liga dos Campeões, uma Taça de Itália e uma Supertaça italiana. A ida do técnico para a Roma não deixa de ser uma surpresa: não só porque a saída do Tottenham aconteceu há apenas duas semanas como também porque o futuro de Mourinho vinha sendo associado ao Celtic, da Escócia, por toda a comunicação social britânica.

A Roma, que está atualmente no sétimo lugar da Serie A e numa situação muito complicada na antecâmara da segunda mão da meia-final da Liga Europa (perdeu 6-2 em Old Trafford com o Manchester United no primeiro jogo), vai assim tornar-se o nono clube da carreira de Mourinho. Antes, o treinador português orientou o Benfica, a União de Leiria, o FC Porto, o Chelsea (com dois períodos diferentes), o Inter Milão, o Real Madrid, o Manchester United e o Tottenham.