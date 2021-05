Ao fim de tanto tempo, Ben Affleck e Jennifer Lopez ainda sentem “muito amor um pelo outro”. No rescaldo do fim do noivado com Alex Rodriguez, a atriz e cantora de 51 anos tem sido vista na companhia de Ben Affleck, de quem esteve noiva, entre 2002 e 2004, tempo suficiente para a imprensa internacional apelidar o então casal de “Bennifer”. Não é só ela que ficou solteira. Também o ator de 48 anos terminou o relacionamento de quase um ano com Ana de Armas no início de 2021.

Agora, o ex-casal tem feito correr muita tinta, sobretudo desde que a Page Six noticiou que Ben e Jennifer estavam a passar tempo juntos, sendo até vistos na companhia um do outro em múltiplas ocasiões, incluindo na casa da artista em Los Angeles. Embora não seja claro que os dois estejam a reatar uma relação amorosa, uma fonte anónima revelou à People que prevalece um forte sentimento e que ambos sempre se admiraram. Num registo diferente, há quem defenda ao Entertainment Tonight que, apesar dos laços amorosos do passado, eles são “apenas amigos”.

Se sim, se não, a verdade é que Ben Affleck abriu um pouco o jogo numa entrevista recente à InStyle. O ator e realizador foi um dos muitos amigos e colegas que partilharam experiências ao lado de Lopez: “Eu pensava que tinha uma boa ética de trabalho, mas fiquei completamente maravilhado com o que ela estava empenhada a fazer dia após dia, a seriedade com que levava o seu trabalho, a maneira tranquila e dedicada com que realizava os seus objetivos”, afirmou, para depois garantir que Lopez é a pessoa “mais trabalhadora” que alguma vez conheceu na indústria. “Tem um grande talento, mas também trabalhou muito para o seu sucesso, e estou tão feliz por ela porque parece, finalmente, estar a receber o crédito que merece.”

Enquanto estiveram juntos, Ben Affleck e Jennifer Lopez fizeram dois filmes. O ator até apareceu no videoclipe da música “Jenny from the Block”, que criticava os paparazzi e os media pela falta de privacidade. Em 2014, Lopez disse que Affleck tinha sido, muito provavelmente, o primeiro grande desgosto amoroso.