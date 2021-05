Timor-Leste registou nesta terça-feira o segundo pior dia de sempre desde o início da pandemia da Covid-19 com um total de 129 novos casos de infeção com o SARS-CoV-2, dos quais 31 com sintomas da doença.

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que nas últimas 24 horas se registaram 102 novos casos em Díli, onde a taxa de incidência e de prevalência continua a aumentar. Registaram-se ainda 13 novos casos em Baucau, seis em Lautem, quatro em Viqueque, dois em Bobonaro e um cada em Aileu e Covalima.

Entre os novos casos positivos detetados nos últimos dias há cidadãos estrangeiros, incluindo portugueses, segundo confirmou à Lusa fonte do Ministério da Saúde.

Dois dos pacientes infetados têm menos de 12 anos e três têm mais de 60.

Com as novas infeções e a recuperação de 69 pessoas, o número de casos ativos aumentou para 1.315, novo máximo, e o total de casos acumulados desde o início da pandemia cresceu para 2.653.

Os casos detetados em Díli correspondem a 10,15% dos 1.005 testes realizados enquanto os casos detetados nos municípios correspondem a 5,8% dos 464 testes realizados.

A taxa de incidência da doença é agora de 6,6/100 mil habitantes em Timor-Leste e de 22,5/100 mil habitantes em Díli.

No centro de isolamento de Vera Cruz há atualmente 21 pessoas, cinco dos quais em estado grave, sendo os restantes moderados.

O CIGC explica que entre 1 e 3 de maio realizou através das equipas de Saúde na Família uma “recolha ativa” de 201 testes em algumas zonas de Díli, com um total de 20 casos positivos detetados ou 9,9% do total de amostras.

As autoridades timorenses reiteram no comunicado um apelo à população de Timor-Leste e especialmente à de Díli a que respeitem ao máximo o confinamento domiciliar obrigatório, destacando o “elevado risco de contágio” atual.