Admitindo estar “um pouco em choque”, a ministra da Cultura lembrou Julião Sarmento, que morreu esta terça-feira aos 72 anos, como alguém que “foi, é e será sempre um artista com uma importância ímpar nas artes plásticas portuguesas”. Em declarações à Rádio Observador, Graça Fonseca destacou a “obra extraordinária que marcou muito Portugal, dos anos 70 e 80”, numa altura em que o país “precisava muito de se reinventar, de se abrir, de se modernizar”.

Julião Sarmento foi sempre um artista modernista, um artista moderno, sempre em diálogo com a literatura, o cinema, a música. Alguém muito especial, muito particular. É também um legado muito importante: a forma como projetou o país, através da sua arte. E devermos sempre muito a Julião Sarmento“, afirmou a governante.

O primeiro-ministro António Costa recorreu ao Twitter para lamentar “profundamente” a morte de Julião Sarmento. “Fazendo parte de uma geração cosmopolita que renovou a prática artística nos anos 1980, Sarmento deu um importante contributo para a internacionalização da arte portuguesa”, escreveu o primeiro-ministro, manifestando as suas “mais sentidas condolências à família e amigos”.

Também à rádio Observador, o antigo jornalista e fotógrafo Manuel Falcão lamentou esta notícia “inesperada” e “tristíssima” e descreveu Julião Sarmento como “excecional” e “um dos mais importantes artistas portugueses contemporâneos”. Em 2019, Manuel Falcão e Dalila Pinto de Almeida lançaram um livro que resultou da visita, ao longo de mais de um ano, ao espaço de trabalho de 14 artistas plásticos portugueses — um deles, Julião Sarmento. “Não era só um grande artista, mas uma excelente pessoa, que gostava da vida e dos amigos. A sua obra ficará muito para além do que é a vida. Foi à sua obra que consagrou a vida e ela vai permanecer”, disse.

O diretor-geral da Fundação EDP, Miguel Coutinho, também lamentou a “grande perda” de “um dos grandes artistas plásticos portugueses” e “talvez um dos artistas portugueses com maior projeção internacional, com uma obra extensa, multifacetada” que faz dele uma “enorme referência para as gerações mais novas de artistas plásticos em Portugal”. A Fundação EDP, considera, “mostrou uma das suas facetas menos conhecidas: a de colecionador“. Prova disso foi a exposição “Afinidades Electivas”, em 2015, “com obras que Julião Sarmento foi colecionando ao longo da sua vida, obras de artistas com quem se cruzou, com quem fez amizades”. Enquanto pessoa, Miguel Coutinho caracteriza Julião Sarmento como alguém “generoso, afável, que todos os anos celebrava os seus anos com centenas de amigos na sua casa do Estoril“.

O crítico e curador Miguel von Hafe Pérez sublinhou a “extrema coerência de um percurso com mais de 50 anos”, o qual tem ficou marcado por “alguns elementos de raridade no contexto da arte nacional.” “De uma forma muito individual, Julião Sarmento acabou por tocar diferentes média, trabalhando com a pintura, a instalação ou o filme, linguagens que no início dos anos 70, quando ele começou, não eram predominantes no contexto das nossas artes visuais”, declarou o crítico ao Observador.

Miguel von Hafe Pérez conheceu Julião Sarmento há três décadas e recordou nesta terça-feira a exposição de 1992 na Fundação de Serralves, no Porto (ainda antes da instalação do atual Museu de Serralves). “Foi uma das suas exposições mais importantes até então em Portugal”, referiu. “A nossa amizade começou nessa altura e foi muito além das relações profissionais. Acompanhei sempre o percurso dele e tive a sorte de ser curador de uma exposição dele. Foi uma pessoa que mostrou sempre uma grande generosidade para com as gerações mais novas. A partir do momento em que estabelece um corpo de obra próprio, vai manter essa coerência por todo o seu percurso, o que o torna um caso único e leva a que tenha obra reconhecida no contexto nacional e internacional.”

Quando Portugal era um país muito fechado, Julião Sarmento já tinha uma participação em exposições internacionais de grande relevância. Depois da revolução do 25 de Abril, acabou por ser protagonista de uma abertura da cena artística nacional, “num trânsito que sobretudo Lisboa acabou por aproveitar de forma importante na década de 80”, segundo Von Hafe Pérez.

“Ele tinha uma paixão absoluta, acompanhada de grande profissionalismo, relativamente à sua prática própria. Ao mesmo tempo, uma infinita curiosidade, que levou gerações jovens de artistas, críticos e curadores a verem nele uma figura exemplar. Essa compulsão pela arte, fez com que se tornasse também um grande colecionador”, sublinhou o crítico.