Referência das artes visuais e da experimentação artística das últimas décadas em Portugal, artista de créditos reconhecidos no mercado da arte internacional, Julião Sarmento morreu esta terça-feira, 4 de maio de 2021, aos 72 anos.

Aplicou a sua criatividade em diferentes, suportes, da pintura ao vídeo, do som ao desenho, da escultura à instalação. Na literatura e no cinema encontrou inspiração, na sensualidade, no voyeurismo ou na transgressão tinha objetos de trabalho.

Nascido em 1948, em Lisboa, Julião Sarmento vivia e trabalhava no Estoril. Está representado em importantes coleções públicas e privadas. Além de ter exibido as suas obras por todo mundo nas últimas cinco décadas, o artista representou Portugal na 46.ª Bienal de Arte de Veneza, em 1997, e também nas feiras de arte contemporânea Documenta 7, em 1982, na Documenta 8, em 1987, e na Bienal de São Paulo, em 2002.

Na fotogaleria acima, veja algumas das obras do artista português.