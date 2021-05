O relatório semanal de vacinação contra a Covid-19 revelou que já foram vacinadas, em Portugal, 2.568.344 de pessoas com a primeira dose e 915.246 com duas doses. Trata-se de 25% da população com, pelo menos, uma dose da vacina e 9% com a vacinação completa.

Entre os idosos com mais de 80 anos, 93% das pessoas já levaram a primeira dose da vacina e 82% já têm a vacinação completa. No grupo dos 65 aos 79 anos, 7% da população já obteve as duas doses e 71% a primeira vacina. Nas faixas etárias seguintes, 4% dos portugueses dos 50 aos 64 anos e dos 25 aos 49 anos estão vacinados, sendo que neste primeiro grupo 19% têm a primeira dose e no segundo 11%.

No Norte do país foram administradas 1.149.332 doses da vacina contra a Covid-19, mais 161.075 do que na semana anterior — 8% das pessoas têm já a vacinação completa. Também a região de Lisboa e Vale do Tejo já ultrapassou o milhão de doses: foram dadas 1.152.640 de doses da vacina, mais 131.433 do que na semana passada, o que representa que 8% das pessoas têm vacinação completa.

No Centro 12% da população tem já o esquema de vacinação completo, com 682.393 doses atribuídas, um número que aumentou 74.099 desde a última semana. 206.816 foi o número de doses administradas no Alentejo, mais 22.798 do que nos últimos oito dias — 13% da população já está imunizada. Já no Algarve houve 129.979 de vacinas administradas, um número que cresceu 19.476 desde a última semana e 8% das pessoas têm a vacinação completa.

Portugal recebeu, até agora, 4.218.420 doses de vacinas e foram distribuídas 3.581.288 pelos locais onde está a ser feita a vacinação.