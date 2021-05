(em atualização)

A atriz Maria João Abreu, de 57 anos, sofreu um aneurisma cerebral durante as gravações da novela da SIC em que participa. Depois de ter sido inicialmente assistida no local foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, explica a SIC em comunicado.

A atriz Maria João Abreu sofreu na sexta-feira, dia 30 de Abril, um aneurisma e está a ser acompanhada no Hospital Garcia de Orta. Toda a família agradece a preocupação e mensagens que tem recebido. Pedimos com carinho a todos, em especial à Comunicação Social, que nos permitam passar por este momento com a calma e privacidade necessárias para ajudar a Maria João Abreu a superar este desafio. Obrigado”, lê-se no comunicado.

Segundo o Correio da Manhã, a atriz da novela “A Serra” sentiu-se mal na passada sexta-feira durante as gravações da mesma, nos estúdios da SP, em São Marcos, no Cacém. A atriz desmaiou depois de ter apresentado alguns sinais de mal-estar, incluindo falhas no raciocínio.

Até esta segunda-feira estava internada no Hospital Garcia de Orta, para onde foi transferida depois de ter sido transportada para o Amadora-Sintra. O prognóstico é reservado.

A SIC diz estar a acompanhar a situação “com a reserva que a mesma implica”.