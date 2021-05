(Em atualização)

Morreu esta terça-feira em Lisboa o artista visual Julião Sarmento, um pioneiro da experimentação que a arte portuguesa fez na segunda metade do século XX. Tinha 72 anos e estava doente com cancro. A notícia foi avançada pela SIC ao início da manhã. O artista morreu pelas 7h00 na Fundação Champalimaud.

Autor de uma obra multifacetada que abrangeu meios tão diversos como pintura, vídeo, som, desenho, escultura e instalação, Julião Sarmento foi influenciado pela literatura e pelo cinema e explorou artisticamente os temas da sensualidade, do feminino, do voyeurismo e da transgressão.

Nos últimos anos envolveu-se na recuperação em Lisboa do Pavilhão Azul, um espaço municipal perto do Centro Cultural de Belém e destinado a acolher a coleção de arte do próprio artista. O projeto do Pavilhão Azul foi entregue ao arquiteto Carrilho da Graça e conheceu diversos atrasos, sendo incerto se e quando irá abrir portas. “Emprestei a coleção à cidade de Lisboa, porque acho que as coleções devem ser partilhadas. Se isso acontecer, fico muito contente. Se isso não acontecer, a minha vida não vai mudar. Comecei a colecionar há 50 anos. Continuo a comprar e a trocar obras”, comentou Julião Sarmento ao Observador numa longa entrevista publicada há pouco mais de seis meses.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nascido em 1948, em Lisboa, Julião Sarmento vivia e trabalhava no Estoril. Está representado em importantes coleções públicas e privadas . Além de ter exibido as suas obras por todo mundo nas últimas cinco décadas, o artista representou Portugal na 46.ª Bienal de Arte de Veneza, em 1997, e também nas feiras de arte contemporânea Documenta 7, em 1982, na Documenta 8, em 1987, e na Bienal de São Paulo, em 2002.