É muito complicado, para qualquer pessoa, exprimir por palavras uma emoção forte. É complicado fazê-lo depois de passarem dias, semanas, meses e até anos. Fazê-lo escassos instantes depois de ter essa emoção forte, demonstra uma capacidade de racionalização acima da média. Esta segunda-feira, logo depois de levar o Sporting à conquista da segunda Liga dos Campeões de futsal no espaço de três anos, Nuno Dias demonstrou tudo isso quando quis elencar três pontos-chave: a necessidade de agradecer a todos os que o acompanharam na aventura; a necessidade de sublinhar a união do grupo; e a necessidade de explicar, a todos os que acompanham e não acompanham a modalidade, o que os leões tinham acabado de alcançar.

“Esta equipa merece muito mais respeito por parte de tudo e todos do que o que foi demonstrado. Depois, ao falarem em jogadores formados no clube, e que foram importantes e decisivos, quero deixar um agradecimento especial a todos os treinadores da formação. Todos, até os que passaram antes, tiveram responsabilidade na formação dos que estiveram aqui. Por isso chegaram aqui preparados para fazer um excelente trabalho”, disse. Ponto 1: check.

“Esta equipa… Quando quiserem falar em equipa, olhem para este grupo que veio à Croácia e está aí a definição de um verdadeiro grupo, do que é compromisso e do que são os comportamentos de um grupo para conseguir êxitos coletivos. Nunca estive num grupo assim. Tenho um orgulho enorme de fazer parte dele”, disse. Ponto 2: check.

“Por último, não sei se o mundo do futsal, em Portugal mais propriamente — é algo que deixo algo no ar –, se fazem ideia do feito que o Sporting alcançou hoje. Sei que vão dizer que foi espetacular, que ganharam a segunda Champions. Mas têm verdadeiramente noção do que o Sporting fez na Croácia? Em cinco dias venceu em três jogos o campeão russo, espanhol e europeu. Pergunto se têm noção daquilo que o Sporting alcançou hoje. Só deixo isto no ar para pensar e comentar”, disse. Ponto 3: check.

As três mensagens estavam no éter. Mas é preciso atentar à primeira frase de Nuno Dias, antes ainda de começar a dizer tudo o que tinha para dizer, para explicar a importância que esta terça-feira, o dia seguinte, tinha: “Esta equipa merece muito mais respeito por parte de tudo e todos do que o que foi demonstrado”. Esta terça-feira, a equipa de futsal do Sporting regressava a Portugal depois da conquista na Croácia, através da Base Aérea de Figo Maduro, e seguia para a Câmara Municipal de Lisboa, nos Paços de Concelho, para ser recebida, mais uma vez, como campeã europeia.

Atenção Sportinguistas ⚠️ Os nossos Heróis Campeões Europeus do #FutsalSCP estão a caminho da Praça do Município ???? Festeja em segurança! ???? pic.twitter.com/EIBj7xi0S5 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 4, 2021

Ao longo da viagem de autocarro desde Figo Maduro até ao centro de Lisboa, os jogadores e a equipa técnica dos leões foram falando com a Sporting TV sobre a final desta segunda-feira contra o Barcelona, sobre os festejos ainda na Croácia e sobre o voo que os trouxe de regresso a Portugal — e que incluiu a visualização do jogo decisivo, “como adeptos”, segundo disse o treinador Nuno Dias. Com João Matos, o capitão, a seguir na parte da frente do autocarro, ao lado do motorista e agarrado ao troféu de campeão europeu, a frase mais impactante acabou por ter a autoria do elemento mais novo da comitiva. “Ontem era apenas um sonho, hoje podemos desfrutar”, disse Zicky, que se tornou o mais novo a marcar numa fase final da Liga dos Campeões, ao citar uma música que diz ter acompanhado a equipa ao longo de todo o percurso.

Até chegar à Câmara Municipal de Lisboa, o grupo foi saudado por alguns adeptos que iam estando ao longo da travessia que o autocarro fez e, já nos Paços do Concelho, foi recebido por Frederico Varandas, Fernando Medina e também dezenas de adeptos que se deslocaram ao local — incluindo Inês Gonçalves e Ana Capeta, jogadoras da equipa de futebol feminino dos leões, e alguns familiares e amigos de Zicky. Numa breve cerimónia que decorreu num palanque colocado à frente do edifício da Câmara e não na habitual varanda, que está em obras, os jogadores surgiram com t-shirts onde se lia “Campeões Europeus” e reuniram-se desde logo com alguns familiares, incluindo os filhos. O autarca lisboeta foi o primeiro a tomar a palavra.

“Parabéns ao Sporting Clube de Portugal pela conquista da sua segunda Liga dos Campeões Europeus de futsal. A Câmara Municipal de Lisboa não podia deixar de se associar a este grande momento do Sporting e do desporto português. Uma vitória que, com as circunstâncias do jogo ao intervalo, foi um feito único. Esta vitória é, ela própria, uma celebração da competência. Quando a competência está reunida, não podemos senão celebrar. Os números são verdadeiramente impressionantes: nos últimos cinco anos, a equipa de futsal do Sporting foi a quatro finais da Champions e venceu duas vezes a mais importante competição de clubes. Nas últimas três edições, ganhou duas. Esta equipa que hoje está aqui não sofre uma derrota desde janeiro de 2020. É obra! Por falar em competência, uma palavra especial ao treinador Nuno Dias, alguém que está associado a todas estas conquistas e é um autêntico colecionador de vitórias. O seu trabalho merece certamente a admiração de todos e um público reconhecimento. Neste momento de festa, uma palavra para os jogadores, uma mescla de jogadores experientes e jovens, como acontece na equipa sénior de futebol masculino, podendo dizer-se que faz parte do ADN deste clube. Todos merecem esta homenagem mas deixo uma palavra particular ao capitão João Matos, que se tornou por direito próprio, pela sua entrega e dedicação, um símbolo do seu clube, batendo este ano todos os recordes individuais de jogos pela equipa principal. Parabéns, Sporting!”, disse Fernando Medina, entregou a Varandas, a Nuno Dias e a João Matos uma figura de Santo António, o padroeiro da cidade de Lisboa.

Os nossos Campeões Europeus já chegaram! ???????? #FutsalSCP pic.twitter.com/hwGW0cyW20 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 4, 2021

O presidente dos leões começou por agradecer ao presidente da Câmara Municipal da capital do país e aos adeptos que “não puderam estar” nos Paços de Concelho, devido à limitação de pessoas ditada pela regras sanitárias. “É a quarta vez que nos recebem aqui em menos de dois anos e meio e isso é muito bom sinal para o Sporting Clube de Portugal. Das quatro vezes, duas foi por causa deste grupo que está aqui. Se a primeira vez fica na história, tenho de confessar que, para mim, este segundo título é um título muito mais importante para o Sporting. Porquê? Porque há cerca de dois anos, lançámos desafios a diretores e treinadores e dissemos que o ADN do Sporting não é só futebol. A aposta na formação, muito mais do que a identidade, é a própria sustentabilidade do clube. Hoje, ver uma equipa sagrar-se campeã da Europa com nove jogadores formados no Sporting, com seis jogadores abaixo dos 22 anos, com dois miúdos como o Zicky e o Diogo [Santos], com idade de júnior, com tudo isto… Não é só um orgulho, é uma admiração. É um título que mostra que o ADN do Sporting compete, tem valores mas também vence”, disse Varandas, deixando depois algumas farpas aos que não acreditaram nas “medidas invisíveis” e uma mensagem especial a João Matos e a Nuno Dias.

“Vou relembrar, penso que foi na conferência de antevisão do jogo, onde o melhor treinador de futsal do mundo, Nuno Dias, disse o seguinte: ‘Estou a viver o melhor momento em 10 anos de Sporting, em termos de união e espírito de equipa’. Pela primeira vez, é um alívio e uma maravilha sentir que, de Alcochete ao Pavilhão João Rocha e ao Multidesportivo, existe uma única voz, um único crer, não existem agendas próprias mas uma única vontade: que o Sporting Clube de Portugal vença, seja qual for a modalidade. Na última vez em que estive aqui, disse que mais importante do que os títulos eram as medidas invisíveis, para muitos, que estavam a ser feitas. Passados dois anos e meio, estamos aqui novamente e cada vez mais vão perceber que com trabalho, quando é sério, quando há muito querer, quando há muita paixão e coragem, os resultados vêm ao de cima. João, vou partilhar. Na segunda-feira de manhã, o João Matos disse-me o seguinte: ‘Presidente, na terça estou aí e entrego-lhe a taça. A taça está aqui, a taça é vossa, o mérito é vosso, a vitória é nossa, é deles [dos adeptos] e do Sporting Clube de Portugal”, terminou Frederico Varandas, antes de oferecer uma camisola dos leões a Fernando Medina. A equipa seguiu depois para Alvalade, onde foi recebida por outra multidão de adeptos junto ao Multidesportivo em ambiente de festa, com João Matos a cumprimentar quase um a um todos os apoiantes que se deslocaram ao estádio.