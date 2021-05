O Reino Unido pode abandonar as regras de distanciamento físico no final do mês de junho, disse o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, citado pela agência de notícias Reuters.

O dia 21 de junho foi a data que ficou estabelecida para abandonar as medidas de distanciamento social, de pelo menos um metro, em vigor para evitar a propagação da Covid-19. Questionado sobre esta possibilidade no final de uma visita ao norte de Inglaterra, Boris Johnson disse: “Acho que temos uma hipótese de poder dispensar (a distância de) um metro”.

O executivo liderado por Boris Johnson estabeleceu um plano de desconfinamento por etapas. A próxima acontecerá a 17 de maio, quando as restrições a viajantes do estrangeiro deverão ser levantadas, mas não suspensas. Contudo, ainda segundo a Reuters, o primeiro-ministro adotou um tom cauteloso em relação a esse prazo: “Queremos mesmo alguma abertura a 17 de maio, mas não acredito que as pessoas deste país queiram ver um afluxo da doença vindo de outro sítio. Eu certamente não quero. Temos que ser muito, muito duros, e temos que ser tão cautelosos quanto pudermos.”