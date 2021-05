Demorou mas foi – e agora em dose dupla. Depois de uma década e meia a perseguir o título europeu com uma final perdida pelo meio, o futsal do Sporting conseguiu nos últimos cinco anos chegar a quatro decisões da Liga dos Campeões e ganhou as últimas duas, em 2019 e 2021, quebrando aquela que era a grande malapata do clube no plano internacional. Com isso, os leões tornaram-se a equipa nacional com mais triunfos na prova, a terceira na Europa com mais finais da competição (cinco, apenas superada pelas oito do Inter FS e pelas seis do Dínamo Moscovo) e a terceira com mais títulos a par de Kairat Almaty e Playas de Castellón (dois, atrás dos cinco do Inter FS e dos três do Barcelona). Em paralelo, Portugal tornou-se o segundo país com mais títulos europeus a par da Rússia (Benfica em 2010, Sporting em 2019 e 2021), atrás da grande dominadora Espanha.

A nível global, e contando com os três títulos conseguidos pelas formações masculinas e femininas de goalball (algo que não é contabilizado em todas as contas), o Sporting passa a somar um total de 38 títulos no plano internacional, mais de metade no atletismo entre Pista e Corta-Mato (20). A isso acrescem ainda os oito troféus do hóquei em patins, entre Liga Europeia, Taça das Taças, Taça CERS e Taça Continental, as duas Taças Challenge do andebol, as duas Ligas dos Campeões de judo e a Taça dos Vencedores das Taças de futebol, naquele que foi o primeiro troféu internacional do clube numa disputada finalíssima frente ao MTK Budapeste em 1964.

???? What a final ???? ???? The 2021 #UCLFutsal winners – @SCPModalidades ???????????????????? — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) May 4, 2021

Entre todos os títulos, quase metade (15 em 38) foram alcançados nos últimos cinco anos: cinco no atletismo, três no goalball, dois no hóquei em patins, dois no judo, dois no futsal e um no andebol. E ainda na presente época, o hóquei em patins está na luta por mais uma Liga Europeia, naquela que será a primeira Final Four de sempre da competição só entre equipas portuguesas com os encontros FC Porto-Oliveirense e Benfica-Sporting. Em termos globais, o Barcelona continua a ser de longe o clube europeu com mais títulos internacionais (mais de 100, entre futebol, basquetebol, andebol, hóquei em patins e futsal), seguido do Real Madrid com 51 apenas entre futebol e basquetebol. O Sporting reforçou a terceira posição, à frente do CSKA Moscovo.

Futebol (1)

1 Taça dos Vencedores das Taças em 1964

#NesteDiaSCP, no ano de 1964, João Morais apontou o "cantinho" que deu a Taça das Taças ao Sporting CP. Um golo para a eternidade ???? pic.twitter.com/ykWMTeg5YF — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 15, 2017

Atletismo (20)

1 Taça dos Clubes Campeões Europeus de Pista masculina em 2000

2 Taças dos Clubes Campeões Europeus de Pista femininas em 2016 e 2018

15 Taças dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato masculinas em 1977, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 2018

2 Taças dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato femininas em 2018 e 2019

Futsal (2)

2 Ligas dos Campeões em 2019 e 2021

Andebol (2)

2 Taças Challenge em 2010 e 2017

Hóquei em patins (8)

2 Taças dos Clubes Campeões Europeis/Liga Europeia em 1977 e 2019

3 Taças dos Vencedores das Taças em 1981, 1985 e 1991

2 Taças CERS em 1984 e 2015

1 Taça Continental em 2019

Judo (2)

2 Ligas dos Campeões em 2018 e 2019

Goalball (3)