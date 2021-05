Uma pessoa armada tentou na segunda-feira entrar na sede da CIA, em Virginia, EUA, acabando por ficar ferida, depois de atingida a tiro, indicou esta terça-feira a polícia federal norte-americana.

Pouco depois do meio-dia de segunda-feira, a pessoa que não foi identificada, não conseguiu passar da primeira porta de acesso ao enorme complexo dos serviços secretos norte-americanos, em Langley, Virginia, próximo de Washington D.C..

Ainda não foram divulgados os detalhes da tentativa de invasão.

De acordo com a France Presse, o pessoal de segurança no local disse que tentou negociar durante várias horas com a “pessoa” tentando convencê-la a render-se.

Um comunicado do FBI refere que o indivíduo “saiu” de um veículo com uma arma tendo sido interpelado pelas forças da ordem.

O mesmo comunicado acrescenta que a pessoa “ficou ferida e foi conduzida ao hospital”.

Mais tarde, um porta-voz da CIA afirmou que a agência foi informada da situação no exterior do perímetro de segurança do complexo, situado a algumas centenas de metros do edifício principal.

“O nosso complexo continua seguro”, indicou o porta-voz não tendo adiantado pormenores.

A segurança na sede da CIA, em Langley, junto a uma estrada pouco frequentada, tem sido reforçada nos últimos anos.

Em 1993, Mir Aimal Kansi, um cidadão paquistanês matou dois funcionários da CIA e feriu outros três, junto da sede dos serviços de informações dos Estados Unidos.

O atacante conseguiu fugir para o Paquistão tendo sido detido quatro anos mais tarde e extraditado para os Estados Unidos onde foi condenado à morte.

Mir Aimal Kansi foi executado em 2002.