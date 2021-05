(Em atualização)

Um viaduto do metropolitano na Cidade do México colapsou na noite desta segunda-feira, arrastando várias carruagens e provocando a morte de pelo menos 15 pessoas, segundo confirmou a presidente da capital mexicana, Claudia Sheinbaum, em declarações aos jornalistas no local.

Um vídeo de poucos segundos divulgado por um jornalista mexicano no Twitter mostra o momento em que o viaduto colapsou:

ASI se CAYÓ el METRO de la #CDMX

Cámaras del @C5_CDMX captaron así el momento Justo en q cayó el tren del @MetroCDMX en @Alc_Tlahuac

Ahí quedaron abajo, los autos atrapados… pic.twitter.com/JyGRSy1DUP — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 4, 2021

Além das vítimas mortais, cerca de 70 pessoas ficaram feridas, segundo confirmou a Proteção Civil da capital mexicana no Twitter. Dessas, 34 foram transferidas para hospitais, adiantou ainda Sheinbaum.

▶ Hay 15 personas fallecidas por desplome en #Línea12 del #MetroCdMx; en una hora habrá nuevo corte de información ???? Los detalles con @azucenau y @hzamarron https://t.co/ws47CNeZcj pic.twitter.com/fWx1d0WDTE — Milenio (@Milenio) May 4, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O colapso ocorreu na estação Olivos da linha 12 do metro no momento em que estava a passar um comboio. O viaduto colapsou e, além de arrastar as carruagens consigo, caiu em cima de pelo menos um carro — até ao momento ainda não foi possível apurar se havia pessoas dentro do veículo. A presidente da Cidade do México já adiantou que as causas do acidentes serão investigadas.

Para já, os trabalhos de resgate estão suspensos enquanto as equipas de emergência aguardam a chegada de uma grua que possa imobilizar o comboio e assim evitar mais desabamentos, detalha o jornal mexicano Milenio.