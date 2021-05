Boletim DGS. R(t) desce para valor mais baixo num mês e incidência abaixo de 60 casos (por 100 mil habitantes)

O indicador conhecido como R(t), que mede a transmissibilidade de infeções virais, baixou nas últimas horas para 0,95 em Portugal, com mais 387 novos casos de Covid-19 detetados nas últimas 24 horas. A informação consta do boletim diário divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta quarta-feira, dia em que também se registam mais dois óbitos atribuídos à doença, em ambos os casos pessoas que tinham mais de 70 anos.

Desde 2 de abril, quando o R(t) subiu para 0,97, que não se via um valor tão baixo para este indicador. Desde então, o R(t) superou os 1,05 em meados de abril mas, nas últimas semanas, retomou uma trajetória descendente, segundo a DGS. Na última leitura, avançada na segunda-feira passada, os dados apontavam para um valor de 0,96 tanto no país, como um todo, como apenas no território continental.

Já o rácio de incidência, que também é atualizado de dois em dois dias, melhorou para 61,3 no país e 59 no continente – valor mais baixo pelo menos desde que o primeiro-ministro António Costa introduziu esta matriz de risco e a DGS passou a apresentar os dados de dois em dois dias. A leitura anterior era de 64,4 a nível nacional e 62 casos (por 100 mil habitantes) no continente.

Assim, a matriz de risco atualizada nesta quarta-feira coloca Portugal numa situação um pouco mais confortável, na zona verde.