PS e PSD criticam a atribuição de prémios de gestão à equipa liderada por António Ramalho no Novo Banco, considerando-a “imoral” e de “profunda falta de decoro”, apesar de o pagamento só poder ser feito depois de concluído o plano de reestruturação.

O Partido Socialista diz que “imoralidade é a expressão que pode melhor descrever esta decisão“. Em declarações à Rádio Observador, o deputado João Paulo Correia — que coordena o grupo parlamentar do PS na Comissão de Inquérito à gestão do banco –, sustenta que “a decisão não devia ter sido tomada. Não é a primeira vez que a administração o faz e já nessa altura o PS tinha sido contra “. “Numa situação normal, fora de pandemia, já era imoral, agora mais imoral se torna tendo em conta o quadro de crise pandémica, económica e social, com várias empresas e familias a passarem por dificuldades, ainda para mais num banco que apresenta recorrentemente prejuízos”, acrescenta.

João Paulo Correia refere ainda que no ano passado, quando uma decisão idêntica foi tomada, “o Fundo de Resolução, e bem, descontou esse valor da transferência feita”, mas considera que “esta é uma questão que nem se devia colocar se existisse um mínimo de consideração pelo período que vivemos e pelo apoio que é dado pelo Fundo de Resolução ao Novo Banco”.

Já o Partido Social Democrata classifica esta decisão de “falta de decoro”. O deputado Duarte Pacheco — também ele coordenador do PSD na Comissão Parlamentar de Inquérito –, diz à Rádio Observador que “num momento em que se pede ajuda publica, se atribuam prémios de gestão extraordinários”. Para o deputado social-democrata, “se uma empresa decidir atribuir prémios diz respeito apenas aos acionistas, mas quando se está a pedir apoio público, devia existir decoro“.

Para Duarte Pacheco, “já no passado o Fundo de Resolução deu uma boa resposta a esta decisão e esse é um exemplo de que as autoridade estão despertas e eventualmente vão ter que tomar a mesma decisão“, acrescenta o coordenador do PSD na comissão que está a analisar a venda do Novo Banco e a gestão desta entidade bancária ao longo dos últimos anos.

