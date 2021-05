Dois anos depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio, Iker Casillas voltou a apanhar um susto. De acordo com a revista espanhola Hola, o antigo guarda-redes sofreu uma forte dor no peito na semana passada, enquanto jogava padel com alguns amigos, e chegou a deslocar-se ao hospital para averiguar o que se passava.

Segundo a notícia, foi um dos amigos que levou Casillas até ao Hospital Universitário Quirónsalud Madrid. Aí, depois de vários testes e exames, foi descartada a possibilidade de se tratar de um novo enfarte e o espanhol de 39 anos acabou por deixar o hospital já de madrugada. A Hola ressalva ainda que, já depois do novo susto, Casillas publicou uma fotografia nas redes sociais antes de sair de casa para uma corrida, o que indica que estará tudo bem com a saúde do ex-guarda-redes do FC Porto.

De recordar que Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio no dia 1 de maio de 2019, há dois anos. Na altura, o guarda-redes espanhol não colocou de lado a possibilidade de ainda regressar aos relvados, ainda que nunca tenha chegado a fazê-lo. Candidatou-se a presidente da Federação espanhola, para depois retirar a candidatura ainda antes das eleições, e terminou oficialmente a carreira em agosto do ano passado, assumindo o cargo de diretor-geral adjunto da Fundação Real Madrid.