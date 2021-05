São “boas notícias para a economia espanhola“, diz um economista. Um importante indicador avançado que mede a atividade do setor dos serviços subiu, em Espanha, após oito meses consecutivos em queda, levando o mesmo analista a afirmar que “a recuperação económica começou, finalmente“, no país-vizinho.

Os dados económicos em questão são os índices de gestores de compras, mais conhecidos pela sigla inglesa PMI (purchasing managers index) e são um indicador avançado porque tentam medir a atividade económica presente, o mais possível, antecipando aquilo que são, depois, os dados mais tradicionais (e atrasados) como a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) e outros.

Os PMI só são medidos para as maiores economias europeias, pelo que não há dados para Portugal. Em Espanha, porém, a divulgação deste indicador trouxe “boas notícias”, refere em nota de análise Steven Trypsteen, economista do holandês ING que segue Espanha e, também, Portugal. “Depois de oito meses consecutivos em queda, o setor dos serviços voltou a crescer em abril – e, assim, tanto o setor da indústria como dos serviços estão a crescer de forma rápida“, afirma o analista.

Foi um salto expressivo. O indicador PMI dos serviços subiu para 54,6 pontos em abril, contra os 48,1 pontos que se tinham registado no mês anterior – sendo que o valor de 50 traça a fronteira entre o que se perspetiva ser uma contração ou uma expansão da atividade naquele setor específico.

O economista do ING destaca a descida dos números da Covid-19 no final do mês de abril e, “ainda mais importante, a velocidade do programa de vacinação acelerou de forma significativa”. Os últimos dados indicam que 26% dos espanhóis já receberam pelo menos a primeira dose, ao passo que 11% já estarão completamente imunizados. Os números não são muito diferentes daqueles que existem em Portugal.

“As perspetivas de uma reabertura da economia parecem ter tornado as empresas mais confiantes em relação ao futuro e, curiosamente, a confiança parece ser suficientemente elevada para que as empresas estejam a recomeçar a contratar”, diz o economista Steven Trypsteen, numa referência ao facto de os dados mensais do emprego apontarem para um aumento da contratação nos serviços, o que acontece pela primeira em um ano.

Para já, o ING mantém a previsão de um crescimento de 1% na economia espanhola, mas “assim que a incerteza desaparecer, é provável que possamos rever em alta a nossa projeção“.